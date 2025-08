GTA 5 miało otrzymać aż dziesięć dodatków. Pełna lista rozszerzeń z opisami

Właśnie to straciliśmy przez zbyt dużą popularność GTA Online.

Gdy gracze z niecierpliwością wyczekują przyszłorocznej premiery Grand Theft Auto 6, jednocześnie zastanawiając się nad ceną gry, która według kolejnych analityków może wynieść nawet 100 dolarów, użytkownik Synth Potato w serwisie X zebrał wszystkie informacje o anulowanych dodatkach do piątej odsłony serii. Rockstar Games pracowało nad aż 10 mniejszymi i większymi rozszerzeniami do GTA 5, również fabularnymi, które zostały skasowane przez przerzucenie wszystkich środków studia na rozwój GTA Online. Teraz gracze mogą dowiedzieć się, co właściwie stracili.

GTA 5 – Rockstar Games pracował nad 10 dodatkami, w tym 5 fabularnymi

Najbardziej zaawansowanym projektem był dodatek Agent Trevor, znany też jako Clifford Episode. Rozszerzenie miało opowiadać o Trevorze, który zostaje zwerbowany przez agencję IAA do walki z buntującą się sztuczną inteligencją Cliffordem. Według dostępnych informacji, ukończono blisko połowę prac nad tym dodatkiem.