Największa tajemnica Avengers: Doomsday nie zostanie rozwiązana. Fani poczekają do następnego filmu

Radosław Krajewski
2026/01/12 14:30
0
0

Dziwna decyzja Marvela.

Marvel ponownie gra z oczekiwaniami fanów. Nadchodzące Avengers: Doomsday, które niedawno otrzymało nowy zwiastun, nie odpowie na jedno z najczęściej zadawanych przez widzów pytań dotyczących fabuły tej produkcji. Chodzi o wygląd Doktora Dooma, który wygląda identycznie jak Tony Stark. Powód tej decyzji ma zostać ujawniony dopiero w kolejnym filmie z serii.

Avengers: Doomsday – Marvel nie wyjaśni największej zagadki Doktora Dooma

W kinowym uniwersum Marvela podobne przypadki zdarzały się już wcześniej i zwykle nie wymagały żadnego fabularnego tłumaczenia. Aktorzy wracali w nowych rolach, a widzowie akceptowali ten fakt bez większych zastrzeżeń. Tym razem sytuacja wygląda jednak inaczej, gdyż powrót Roberta Downeya Jr. automatycznie uruchamia skojarzenia z Iron Manem i rodzi pytania o sens całego zabiegu.

Spekulacje fanów zostały szybko skierowane w stronę multiwersum. Część fanów zakłada, że Doom może być wariantem Iron Mana, inni sugerują bardziej dosłowne rozwiązanie, w którym Victor Von Doom przybiera twarz Tony’ego Starka, by zyskać zaufanie bohaterów Ziemi-616. Od pożegnania Iron Mana minęło jednak kilka lat, więc równie dobrze mogłoby chodzić wyłącznie o nową, aktorską transformację.

Głos w sprawie zabrał John Campea, który zasugerował, że zna kulisy fabularnej decyzji Marvela, ale studiu zależy na tym, by nie zdradzać wszystkiego od razu:

Wyjaśnienie, dlaczego Victor Von Doom ma twarz Tony’ego Starka, nie pojawi się w Avengers: Doomsday. Na te odpowiedzi trzeba będzie poczekać aż do Avengers: Secret Wars.

Szczerze mówiąc, szalone, biorąc pod uwagę, że przez jakiś czas filmu będzie się z nimi wszystkimi spotykał – napisał scooper Cryptic HD QUALITY

To oznacza, że najbliższy film celowo pozostawi widzów w niepewności, a pełny kontekst ma zostać ujawniony dopiero w Avengers: Secret Wars. Do tego czasu Marvel najwyraźniej liczy na teorie, dyskusje i dalsze podkręcanie zainteresowania Sagą Multiwersum. Pojawiają się też domysły, że po wydarzeniach z Secret Wars Doom mógłby podążyć ścieżką znaną z komiksów i stać się Infamous Iron Manem, przejmując dziedzictwo Tony’ego Starka w zupełnie nowej odsłonie.

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz przygotowuje Stephen McFeely, z którym współpracowali wcześniej przy filmach z serii Avengers i Kapitanie Ameryce. Przy projekcie pracuje również Michael Waldron, znany z Loki oraz filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia tego roku. Z kolei Avengers: Secret Wars trafi na duży ekran rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/avengers/avengers-doomsday/rumor-avengers-doomsday-wont-explain-why-doctor-doom-looks-like-tony-stark---but-another-upcoming-film-will-a225901

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

