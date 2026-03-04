Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka aktorka dostała bana od Hollywood tylko za to, że broniła Palestyny

Jakub Piwoński
2026/03/04 12:30
0
0

Aktorka otrzymała nagrodę za całokształt twórczości i otwarcie mówiła o konsekwencjach politycznych wyborów.

Susan Sarandon to jedna z największych gwiazd Hollywood. Znamy ją z ról w takich filmach jak Thelma i Louise, Przed egzekucją, czy Czarownice z Eastwick, które przyniosły jej uznanie krytyków i widzów na całym świecie. Nagrodzona Oscarem aktorka pojawiła się w tym tygodniu w Hiszpanii, gdzie odbierała nagrodę za całokształt twórczości podczas 40. gali Goya Awards. Podczas konferencji prasowej w Barcelonie aktorka poruszyła temat swojego zaangażowania w sprawy Palestyny i wpływu tych działań na jej karierę w Hollywood. Informację ujawnił Filmweb.

Susan Sarandon
Susan Sarandon

Susan Sarandon dostała bana od Hollywood za zaangażowanie w sprawy Palestyny

Sarandon otwarcie przyznała, że jej wsparcie dla Palestyny przyniosło jej realne konsekwencje w Stanach Zjednoczonych:

Zostałam wyrzucona z mojej agencji, konkretnie za udział w marszu i zabieranie głosu w sprawie Gazy, za żądanie zawieszenia broni. Nie mogłam nawet pojawiać się w telewizji. Nie wiem, czy coś się ostatnio zmieniło, ale nie mogłam wziąć udziału w żadnym dużym filmie ani w niczym związanym z Hollywood.

Aktorka wyjaśniła też, jak zmieniło się jej zawodowe życie po wykluczeniu z głównego rynku filmowego:

Właśnie skończyłam film we Włoszech i grałam w sztuce w Old Vic [w Londynie] przez kilka miesięcy. Włoski reżyser chciał mnie zatrudnić, ale powiedziano mu, żeby tego nie robił. Więc teraz specjalizuję się w małych, niezależnych filmach z reżyserami, którzy nigdy wcześniej nie reżyserowali, i w filmach, które powstają w Europie lub we Włoszech. To główny powód, dla którego nie pracowałam tak dużo.

W trakcie rozmowy z dziennikarzami Sarandon podkreśliła również swoje uznanie dla politycznej postawy Hiszpanii podczas wojny w Gazie:

Widzieć wsparcie Hiszpanii i jej prezydenta dla Gazy oraz mieć takich aktorów jak Javier Bardem, którzy zabierają głos z taką siłą, jest dla nas w Stanach Zjednoczonych niezwykle ważne. Nie mogę opisać, jak to jest włączyć telewizor i zobaczyć, jak silna jest Hiszpania i jak jasna jest wasza moralna postawa w tych sprawach. To daje poczucie, że nie jesteśmy sami i że jest nadzieja, bo w USA czegoś takiego się nie słyszy.

Susan Sarandon nie ukrywała także swojego stanowiska wobec sytuacji Palestyny i polityki USA:

Osobiście uważam, że eksterminacja narodu palestyńskiego jest okropną zbrodnią i bardzo wstydzę się za to, że ją finansuję.

GramTV przedstawia:

Skrytykowała także amerykańską agencję ICE:

Jestem bardzo dumna z tych społeczności, które znalazły sposób na walkę z ICE, i myślę, że to będzie konieczne, bo nikt na szczycie nie uratuje nas przed tymi rzeczami.

Aktorka, pomimo czerwonego światła od Hollywood, jest aktywna zawodowo. Wystąpiła we włoskim filmie The Echo Chamber u boku Alicia Vikander oraz w amerykańskim niezależnym projekcie The Accompanist, który jest debiutem reżyserskim aktora Zacha Woodsa. Najwyraźniej dla Sarandon ważniejsze życie w zgodzie z przekonaniami.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/susan-sarandon-banned-hollywood-gaza-ceasefire-comments-1236518699/

Tagi:

Popkultura
film
kino
Hollywood
kontrowersje
wojna
Susan Sarandon
aktorka
konflikt
Izrael
Palestyna
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112