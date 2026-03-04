Wielka aktorka dostała bana od Hollywood tylko za to, że broniła Palestyny

Sarandon otwarcie przyznała, że jej wsparcie dla Palestyny przyniosło jej realne konsekwencje w Stanach Zjednoczonych:

Susan Sarandon to jedna z największych gwiazd Hollywood. Znamy ją z ról w takich filmach jak Thelma i Louise, Przed egzekucją, czy Czarownice z Eastwick, które przyniosły jej uznanie krytyków i widzów na całym świecie. Nagrodzona Oscarem aktorka pojawiła się w tym tygodniu w Hiszpanii, gdzie odbierała nagrodę za całokształt twórczości podczas 40. gali Goya Awards. Podczas konferencji prasowej w Barcelonie aktorka poruszyła temat swojego zaangażowania w sprawy Palestyny i wpływu tych działań na jej karierę w Hollywood. Informację ujawnił Filmweb .

Zostałam wyrzucona z mojej agencji, konkretnie za udział w marszu i zabieranie głosu w sprawie Gazy, za żądanie zawieszenia broni. Nie mogłam nawet pojawiać się w telewizji. Nie wiem, czy coś się ostatnio zmieniło, ale nie mogłam wziąć udziału w żadnym dużym filmie ani w niczym związanym z Hollywood.

Aktorka wyjaśniła też, jak zmieniło się jej zawodowe życie po wykluczeniu z głównego rynku filmowego:

Właśnie skończyłam film we Włoszech i grałam w sztuce w Old Vic [w Londynie] przez kilka miesięcy. Włoski reżyser chciał mnie zatrudnić, ale powiedziano mu, żeby tego nie robił. Więc teraz specjalizuję się w małych, niezależnych filmach z reżyserami, którzy nigdy wcześniej nie reżyserowali, i w filmach, które powstają w Europie lub we Włoszech. To główny powód, dla którego nie pracowałam tak dużo.

W trakcie rozmowy z dziennikarzami Sarandon podkreśliła również swoje uznanie dla politycznej postawy Hiszpanii podczas wojny w Gazie:

Widzieć wsparcie Hiszpanii i jej prezydenta dla Gazy oraz mieć takich aktorów jak Javier Bardem, którzy zabierają głos z taką siłą, jest dla nas w Stanach Zjednoczonych niezwykle ważne. Nie mogę opisać, jak to jest włączyć telewizor i zobaczyć, jak silna jest Hiszpania i jak jasna jest wasza moralna postawa w tych sprawach. To daje poczucie, że nie jesteśmy sami i że jest nadzieja, bo w USA czegoś takiego się nie słyszy.

Susan Sarandon nie ukrywała także swojego stanowiska wobec sytuacji Palestyny i polityki USA: