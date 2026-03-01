Bestsellerowa seria science fiction zmierza do kin. Ujawniono pierwsze szczegóły Hilo

Oczekiwana ekranizacja otrzymała zielone światło na realizację.

Popularna seria powieści graficznych science fiction podbije kolejne medium. Bestsellerowy cykl Hilo doczeka się kinowej adaptacji w formie filmu animowanego 3D. Projekt powstaje z myślą o młodszej widowni, ale twórcy liczą, że produkcja zainteresuje całe rodziny i otworzy marce drogę do dalszej ekspansji. Hilo doczeka się własnego animowanego filmu Za realizację odpowiadają studia Mediawan Kids and Family, działające poprzez spółkę Submarine, oraz Sinking Ship Entertainment. Oryginalna seria zadebiutowała w 2015 roku i opowiada historię chłopca, który spada na Ziemię z kosmosu, rozpoczynając niezwykłą przygodę pełną humoru, akcji i elementów fantastycznych. Autorem cyklu jest Judd Winick, a komiks od lat cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodych czytelników.

Seria przez ponad dekadę obecności na rynku sprzedała się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy i zebrała wiele pozytywnych recenzji. Jedenasta główna część ukazała się 11 lutego 2025 roku nakładem Penguin Random House, potwierdzając niesłabnące zainteresowanie marką. Studia pracujące nad filmem mają duże doświadczenie w produkcjach familijnych. Submarine współtworzyło między innymi animacje Apollo 10 1/2: Kosmiczne dzieciństwo oraz Felek i Tola ratują las. Z kolei Sinking Ship Entertainment znane jest z pracy przy uniwersum SpongeBoba, w tym przy filmie Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji. Obie firmy wielokrotnie pracowały przy projektach skierowanych do młodszych odbiorców.

GramTV przedstawia:

Również Mediawan Kids and Family ma na koncie znane produkcje dla dzieci i młodzieży. Największą z nich pozostaje Miraculum: Biedronka i Czarny Kot, które nadal otrzymuje nowe odcinki i utrzymuje globalną popularność. Choć szczegóły dotyczące stylu i skali widowiska Hilo nie zostały jeszcze ujawnione, duży budżet sugeruje, że będzie to jedna z kluczowych produkcji w portfolio wszystkich zaangażowanych studiów. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest adaptacja pierwszego tomu zatytułowanego The Boy Who Crashed to Earth. Historia przedstawia przybycie superpotężnego Hilo na Ziemię oraz jego przyjaźń z D.J. i Giną. Okazuje się jednak, że nie tylko on spadł z kosmosu, co rozpoczyna serię niebezpiecznych i pełnych humoru wydarzeń. Nadchodzący film science fiction ma połączyć lekką, familijną formułę z rozbudowanym światem przedstawionym, który przyniósł komiksowi ogromny sukces. Jeśli produkcja zostanie dobrze przyjęta, może pójść śladem takich tytułów jak Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film czy Dog Man i zapoczątkować własną franczyzę filmową. Projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie realizacji, dlatego na szczegóły dotyczące fabuły i premiery trzeba jeszcze poczekać.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.