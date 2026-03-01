To najbardziej smutny, a przy tym najzabawniejszy film Marvela. Zgadzacie się z tym wyborem?

Produkcja charakteryzowała się humorem, ale również miała wiele wzruszających momentów.

W kinowym uniwersum Marvela widowiskowa akcja od lat idzie w parze z humorem, jednak niektóre produkcje potrafią zaskoczyć znacznie cięższym, wzruszającymi wątkami. Co ciekawe, za jeden z najbardziej poruszających filmów całej sagi wielu widzów uznaje produkcję, która jednocześnie należy do najzabawniejszych. Mowa o Strażnikach Galaktyki 2 od Jamesa Gunna, czyli historii pełnej kolorowego szaleństwa, a zarazem niezwykle osobistego dramatu bohaterów. Strażnicy Galaktyki 2 to jednocześnie najsmutniejszy i najzabawniejszy film Marvela? Już sam finał filmu należy do najbardziej przejmujących momentów w historii MCU. Po pokonaniu Ego Peter Quill zostaje ocalony dzięki poświęceniu Yondu, który oddaje życie, aby uratować przybranego syna. Scena działa z ogromną siłą, lecz to, co następuje później, jeszcze bardziej podkreśla jej emocjonalny ciężar. Pogrzeb Ravagerów staje się symbolicznym pojednaniem, a dawni towarzysze Yondu oddają mu należny hołd. Najmocniej wybrzmiewa jednak reakcja Rocketa. Bohater przez większość filmu ukrywał emocje za sarkazmem, dlatego pojedyncza łza na jego twarzy mówi więcej niż jakiekolwiek słowa.

Równie ważny wątek dotyczy Nebuli i Gamory. Ich relacja przez lata była zbudowana na bólu, rywalizacji i traumie zadanej przez Thanosa. Gdy Nebula wreszcie ma okazję pokonać siostrę, rezygnuje z ostatecznego ciosu. W emocjonalnej rozmowie przyznaje, że nigdy nie chodziło o zwycięstwo, lecz o potrzebę posiadania siostry. Ten moment staje się punktem zwrotnym dla obu postaci i fundamentem ich dalszej relacji w kolejnych filmach Marvela. Wątek ten miał ważne konsekwencje w Avengers: Wojnie bez granic oraz Strażnikach Galaktyki 3.

GramTV przedstawia:

Na drugim planie porusza także historia Draxa. Choć bohater najczęściej pełni rolę komediową, jego przeszłość pozostaje jedną z najtragiczniejszych w całej drużynie. Rozmowa z Mantis ujawnia skalę bólu po stracie rodziny. Kiedy Mantis odczuwa jego emocje i natychmiast zalewa się łzami, widz uświadamia sobie, jak ogromny ciężar Drax nosi w sobie każdego dnia, mimo że często się wygłupia. Paradoks filmu polega na tym, że wszystkie te dramatyczne elementy współistnieją z niezwykle lekkim i momentami wręcz absurdalnym humorem. Rozciągnięte twarze bohaterów, żarty z imienia Taserface, uroczy Baby Groot czy finałowa walka z Ego w konwencji rodem z klasycznych gier sprawiają, że widz regularnie wybucha śmiechem. W efekcie Strażnicy Galaktyki 2 pozostają jednym z najbardziej wyjątkowych filmów MCU. James Gunn stworzył historię, która potrafi jednocześnie bawić, wzruszać i budować fundamenty pod przyszłe wydarzenia całego uniwersum.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.