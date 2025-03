Największa porażka EA ubiegłego roku wkrótce trafi do Xbox Game Pass? Studio próbuje ratować grę BioWare

Electronic Arts nigdy nie pochwaliło się liczbą sprzedanych egzemplarzy Dragon Age: The Veilguard, ale sądząc po wszystkich dostępnych danych, daleko było najnowszej grze BioWare do osiągnięcia sukcesu. Nic więc dziwnego, że zaledwie po niecałych pięciu miesiącach produkcja wylądowała w PlayStation Plus. Ale nawet tam nie zrobiła furory i Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection znalazło większą liczbę zainteresowanych niż czwarta część Dragon Age. EA próbuje więc ratować sytuację i wiele wskazuje na to, że gra już wkrótce zadebiutuje w Xbox Game Pass.

Dragon Age: The Veilguard już wkrótce trafi co Xbox Game Pass?

Możemy przewidywać, że studiu zależy na zwiększenie liczby graczy Dragon Age: The Veilguard, aby mogło pochwalić się lepszymi wynikami przed inwestorami podczas omówienia najbliższych raportów finansowych. Skoro z użytkownikami PS Plus się nie udało, to wkrótce Electronic Arts spróbuje z graczami na Xboxa i PC. Firma planuje w najbliższych miesiącach wypuścić nowego Dragon Age’a oraz EA Sports FC 25 w swojej usłudze EA Play, która wchodzi również w skład Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.