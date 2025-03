Klasyczne Żółwie Ninja pokonują Dragon Age: The Veilguard. Subskrybenci PS Plus chętniej sięgali po Teenage Mutant Ninja Turtles

The Cowabunga Collection wyprzedza Dragon Age.

Nieoczekiwanie, marcowy debiut gier w ramach subskrypcji PlayStation Plus Essential przyniósł zaskakującego lidera popularności. Okazuje się, że więcej abonentów usługi zdecydowało się zagrać w klasyczną kolekcję gier Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection niż w stosunkowo niedawno wydaną na PS5 grę Dragon Age The Veilguard.

Klasyka wygrywa z nowością w PS Plus. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection przed Dragon Age: The Veilguard Dane dotyczące aktywności graczy wskazują, że o 8,2% więcej subskrybentów PS Plus uruchomiło The Cowabunga Collection w porównaniu do Dragon Age The Veilguard. Ta informacja pochodzi z analizy danych dotyczących rozgrywki uzyskanych od ponad 3,4 miliona aktywnych kont PSN (via Truetrophies).

W najnowszym zestawieniu, obejmującym tydzień kończący się 9 marca 2025 roku, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection zajęło 14. pozycję, wyprzedzając Dragon Age: The Veilguard, które uplasowało się na 15. miejscu. Ponadto, aż o 45,7% więcej subskrybentów PS Plus zdecydowało się wypróbować kolekcję Konami z klasycznymi grami niż Sonic Colors Ultimate. Na koniec przypomnijmy, że marcowa oferta PlayStation Plus ważna jest do 1 kwietnia 2025 roku.

