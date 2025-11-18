Najważniejszy film science fiction przyszłego roku w nowym zwiastunie. To produkcja godna Oscara?

Przyszły rok będzie niesamowicie udany dla fanów science fiction. Do kin wejdzie trzecia część Diuny, nowi Avengersi, ale także kolejny projekt Stevena Spielberga o UFO, czy oczekiwane The Dog Stars od Ridleya Scotta. Żaden z tych filmów, może poza Diuną: Część trzecia, nie wzbudza tak dużych nadziei i oczekiwań, jak Projekt Hail Mary od Phila Lorda i Christophera Millera, twórców LEGO: Przygoda. Produkcja oparta na bestsellerowej książce Andy’ego Weira, pisarza odpowiedzialnego za Marsjanina, doczekała się właśnie nowego zwiastuna. Na materiale możemy zobaczyć kosmiczną podróż Rylanda Grace’a, w którego wciela się Ryan Gosling, i jego próby nawiązania kontaktu z przedstawicielem obcej rasy. Najnowszy zwiastun filmu zobaczycie poniżej.

Projekt Hail Mary – nowy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction

Oczekiwania wobec Projektu Hail Mary jeszcze bardziej urosły po niedawnych plotkach, że jest to film zasługujący na Oscara. Dziennikarz Deadline, Justin Kroll, w swoim tajemniczym wpisie zasugerował, że jeden z przyszłorocznych filmów, który zadebiutuje w pierwszej połowie 2026, już teraz typowany jest na faworyta przyszłego sezonu nagród. Inni dziennikarze, jak i sami widzowie, jednoznacznie stwierdzili, że chodzi właśnie o nadchodzący film Amazona.