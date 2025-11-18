Zaloguj się lub Zarejestruj

Najważniejszy film science fiction przyszłego roku w nowym zwiastunie. To produkcja godna Oscara?

Radosław Krajewski
2025/11/18 15:04
0
0

Szykuje się jedno z najlepszych widowisk dla fanów gatunku.

Przyszły rok będzie niesamowicie udany dla fanów science fiction. Do kin wejdzie trzecia część Diuny, nowi Avengersi, ale także kolejny projekt Stevena Spielberga o UFO, czy oczekiwane The Dog Stars od Ridleya Scotta. Żaden z tych filmów, może poza Diuną: Część trzecia, nie wzbudza tak dużych nadziei i oczekiwań, jak Projekt Hail Mary od Phila Lorda i Christophera Millera, twórców LEGO: Przygoda. Produkcja oparta na bestsellerowej książce Andy’ego Weira, pisarza odpowiedzialnego za Marsjanina, doczekała się właśnie nowego zwiastuna. Na materiale możemy zobaczyć kosmiczną podróż Rylanda Grace’a, w którego wciela się Ryan Gosling, i jego próby nawiązania kontaktu z przedstawicielem obcej rasy. Najnowszy zwiastun filmu zobaczycie poniżej.

Projekt Hail Mary

Projekt Hail Mary – nowy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction

Oczekiwania wobec Projektu Hail Mary jeszcze bardziej urosły po niedawnych plotkach, że jest to film zasługujący na Oscara. Dziennikarz Deadline, Justin Kroll, w swoim tajemniczym wpisie zasugerował, że jeden z przyszłorocznych filmów, który zadebiutuje w pierwszej połowie 2026, już teraz typowany jest na faworyta przyszłego sezonu nagród. Inni dziennikarze, jak i sami widzowie, jednoznacznie stwierdzili, że chodzi właśnie o nadchodzący film Amazona.

Film opowiada o nauczycielu nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie.

W obsadzie obok Goslinga zobaczymy także: Sandrę Hüller, Lionela Boyce’a, Kena Leunga i Milanę Vayntrub.

Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, duet odpowiedzialny 21 Jump Street oraz Spider-Man: Uniwersum, a scenariusz napisał Drew Goddard, autor Marsjanina. Film produkują Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Andy Weir, Aditya Sood oraz Rachel O’Connor. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg i Ken Kao.

Przypomnijmy, że premierę Projektu Hail Mary wyznaczono na 20 marca 2026 roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

