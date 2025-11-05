Oczekiwane science fiction ma być arcydziełem. Film godny zdobycia Oscarów

Przyszły rok zapowiada się niezwykle ekscytująco dla fanów science fiction. Wśród najbardziej oczekiwanych tytułów trzeba wymienić Diunę: Część trzecia, nowy projekt Stevena Spielberga, a także The Dog Stars od Ridleya Scotta. Jednak nawet te filmy nie mogą równać się z Projektem Hail Mary, ekranizacją książki Andy’ego Weira, która wzbudza największe emocje.

Projekt Hail Mary – film tak dobry, że zasługuje na Oscary?

Film opowiada historię nauczyciela nauk ścisłych (Ryan Gosling), który budzi się samotnie na statku kosmicznym, nie pamiętając, jak się tam znalazł. Stopniowo odkrywa, że został wysłany w desperacką misję ratowania ludzkości przed globalną katastrofą. Choć premiera filmu zaplanowana jest dopiero na 20 marca 2026 roku, film ma być już skończony i z tego powodu w Hollywood zaczęły się zamknięte pokazy dla producentów i przedstawicieli branży.