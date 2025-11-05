Oczekiwane science fiction ma być arcydziełem. Film godny zdobycia Oscarów

Projekt Hail Mary – film tak dobry, że zasługuje na Oscary?
Film opowiada historię nauczyciela nauk ścisłych (Ryan Gosling), który budzi się samotnie na statku kosmicznym, nie pamiętając, jak się tam znalazł. Stopniowo odkrywa, że został wysłany w desperacką misję ratowania ludzkości przed globalną katastrofą. Choć premiera filmu zaplanowana jest dopiero na 20 marca 2026 roku, film ma być już skończony i z tego powodu w Hollywood zaczęły się zamknięte pokazy dla producentów i przedstawicieli branży.
Dziennikarz Deadline, Justin Kroll, zasugerował w mediach społecznościowych, że jeden z przyszłorocznych filmów już teraz typowany jest na faworyta przyszłego sezonu nagród:
Wiem, że wciąż trwa obecny sezon nagród, ale patrząc w przyszłość, pewien film, który zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku, już jest pokazywany w branży. Pierwsze opinie mówią, że to nie tylko kandydat, ale poważny pretendent do najważniejszych nagród – napisał Kroll.
Chociaż dziennikarz nie zdradził tytułu, większość osób jest przekonana, że chodzi właśnie o Projekt Hail Mary. Tego samego zdania jest dziennikarz Scott Menzel, który głosuje m.in. na nagrodach Critics Choice oraz BAFTA.
Wszyscy błagaliśmy o ten film w tym roku, ale cierpliwie poczekamy na Projekt Hail Mary – napisał.
W produkcji obok Ryana Goslinga, zobaczymy również Sandrę Hüller, znaną z Anatomii upadku i Strefy interesów. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, duet odpowiedzialny 21 Jump Street oraz Spider-Man: Uniwersum, a scenariusz napisał Drew Goddard, autor Marsjanina.
Wszystko wskazuje na to, że film może powtórzyć sukces wspomnianego dzieła Ridleya Scotta. Marsjanin zdobył aż siedem nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film i najlepszy scenariusz adaptowany.
