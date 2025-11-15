Najsłynniejsza seria science fiction włącza pełen restart. Wiemy, kto pokieruje nowym projektem

Jak wiemy, nie ma już co liczyć na czwartą odsłonę współczesnej, filmowej serii Star Trek. Zamiast tego Paramount planuje kolejny reboot. Wiemy już kto będzie za niego odpowiedzialny. Studio powierzyło Jonathanowi Goldsteinowi i Johnowi Francisowi Daleyowi napisanie scenariusza oraz wyreżyserowanie nadchodzącego, nowego oryginalnego filmu w uniwersum Star Treka.

Nowi twórcy na pokładzie Star Trek

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły, ale według źródeł Deadline ma to być „zupełnie nowe spojrzenie” na markę, niezwiązane z wcześniejszymi serialami ani filmami. Oznacza to pełny restart i świeże otwarcie dla cyklu.