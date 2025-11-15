Zaloguj się lub Zarejestruj

Najsłynniejsza seria science fiction włącza pełen restart. Wiemy, kto pokieruje nowym projektem

Jakub Piwoński
2025/11/15 15:00
0
0

To już pewne. Star Trek dostanie reboot.

Jak wiemy, nie ma już co liczyć na czwartą odsłonę współczesnej, filmowej serii Star Trek. Zamiast tego Paramount planuje kolejny reboot. Wiemy już kto będzie za niego odpowiedzialny. Studio powierzyło Jonathanowi Goldsteinowi i Johnowi Francisowi Daleyowi napisanie scenariusza oraz wyreżyserowanie nadchodzącego, nowego oryginalnego filmu w uniwersum Star Treka.

Star Trek
Star Trek

Nowi twórcy na pokładzie Star Trek

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły, ale według źródeł Deadline ma to być „zupełnie nowe spojrzenie” na markę, niezwiązane z wcześniejszymi serialami ani filmami. Oznacza to pełny restart i świeże otwarcie dla cyklu.

Goldstein i Daley to duet znany z połączenia humoru, energii i świeżego podejścia do gatunku. Zyskali rozgłos dzięki wysoko ocenianej komedii Wieczór gier (2018), a następnie potwierdzili swoje umiejętności w filmowym Dungeons & Dragons (2023), łącząc przygodę, humor i serce w widowiskowej produkcji fantasy. Niedawno zakończyli także prace nad komedią akcji Mayday z Ryanem Reynoldsem, która — według Deadline — „wypadła znakomicie” na wczesnych pokazach. To właśnie ten projekt miał przekonać Paramount, że twórcy są idealnym wyborem do nowego Star Treka.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że wcześniejsze próby kontynuacji serii nie zakończyły się sukcesem. Star Trek 4 otrzymał zielone światło jeszcze przed premierą Star Trek: W nieznane Justina Lina, jednak słabszy wynik kasowy filmu pokrzyżował plany.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Paramount zaczyna od zera, traktując serię Star Trek w pełni priorytetowo. Reboot przygotowywany przez Goldsteina i Daleya otrzyma zupełnie nową obsadę i ma otworzyć kolejny rozdział w historii Star Treka.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/14/lq8pso91sk4fue724kqvmkun8u42e2

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
Star Trek
John Francis Daley
Jonathan Goldstein
Star Trek 4
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112