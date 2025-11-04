Koniec marzeń o powrocie tej serii science fiction. Studio planuje kolejny reboot

Fani Star Treka mogą szykować się na kolejną zmianę kursu w rozwoju kosmicznej franczyzy. Jak poinformował serwis Variety, Paramount Pictures przygotowuje zupełnie nową odsłonę filmowego uniwersum, która ma odświeżyć markę po latach stagnacji. Tym razem jednak studio nie zamierza kontynuować historii z obsadą znaną z trylogii J.J. Abramsa, czyli bez udziału Chrisa Pine’a i Zachary’ego Quinto.

Star Trek – Paramount Pictures planuje kolejny reboot serii science fiction

Według doniesień, wytwórnia planuje pełny restart serii, który ma nadać marce science fiction bardziej współczesny charakter i przyciągnąć nowe pokolenie widzów. Decyzja o porzuceniu poprzedniej ekipy aktorskiej ma być konsekwencją trudności produkcyjnych i finansowych, jakie towarzyszyły wcześniejszym próbom realizacji czwartej części serii rozpoczętej w 2009 roku.