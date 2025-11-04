Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec marzeń o powrocie tej serii science fiction. Studio planuje kolejny reboot

Radosław Krajewski
2025/11/04 21:50
Nowy film powstanie, ale z zupełnie nową obsadą.

Fani Star Treka mogą szykować się na kolejną zmianę kursu w rozwoju kosmicznej franczyzy. Jak poinformował serwis Variety, Paramount Pictures przygotowuje zupełnie nową odsłonę filmowego uniwersum, która ma odświeżyć markę po latach stagnacji. Tym razem jednak studio nie zamierza kontynuować historii z obsadą znaną z trylogii J.J. Abramsa, czyli bez udziału Chrisa Pine’a i Zachary’ego Quinto.

Star Trek: W nieznane
Star Trek: W nieznane

Star Trek – Paramount Pictures planuje kolejny reboot serii science fiction

Według doniesień, wytwórnia planuje pełny restart serii, który ma nadać marce science fiction bardziej współczesny charakter i przyciągnąć nowe pokolenie widzów. Decyzja o porzuceniu poprzedniej ekipy aktorskiej ma być konsekwencją trudności produkcyjnych i finansowych, jakie towarzyszyły wcześniejszym próbom realizacji czwartej części serii rozpoczętej w 2009 roku.

Projekt Star Trek 4 przez lata borykał się z licznymi problemami. Po premierze Star Trek: W nieznane w 2016 roku, filmu, który mimo pozytywnych recenzji nie spełnił oczekiwań finansowych, Paramount Pictures kilkukrotnie próbował wskrzesić serię. W pewnym momencie nad filmem miała pracować S.J. Clarkson, znana z serialu Jessica Jones, a fabuła przewidywała powrót George’a Kirka, ojca kapitana Jamesa T. Kirka, granego przez Chrisa Hemswortha. Projekt jednak ostatecznie trafił do szuflady.

Teraz studio ma zamiar postawić wszystko na jedną kartę i rozpocząć Star Treka od nowa. Obecnie nie wiadomo, kto stanie za kamerą ani jaką koncepcję fabularną przyjmą twórcy. Wiadomo jednak, że Paramount szuka świeżego podejścia, które ma przywrócić serii dawny rozmach i znaczenie w popkulturze.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/4/star-trek-reboot

