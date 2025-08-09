Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani czekali na to od dawna. Dla Paramount nowy film tej słynnej serii science fiction staje się priorytetem

Jakub Piwoński
2025/08/09 13:30
I trudno się nie dziwić, biorąc pod uwagę porażkę tegorocznego filmu, jak i to, jak wiele czasu minęło od ostatnich kinowych widowisk.

Paramount Pictures zamierza tchnąć nowe życie w jedną ze swoich najcenniejszych marek. I fani czekali na to od dawna. Według ustaleń The Wrap, po fuzji ze Skydance Media studio mocno stawia na rozwój filmowych franczyz – a wśród priorytetów znalazł się Star Trek.

Paramount traktuje nowego, kinowego Star Treka jako priorytet

Ostatni film z tej serii, Star Trek Beyond, trafił do kin w 2016 roku. Plany czwartej części tzw. Kelvin Timeline (zapoczątkowanej rebootem J.J. Abramsa w 2009 r.) od lat tkwią w produkcyjnym impasie, mimo że obsada z Chrisem Pine’em, Zacharym Quinto i Zoe Saldaną wielokrotnie deklarowała chęć powrotu. Scenariusz Star Trek 4 obecnie rozwija Steve Yockey (Stewardessa), ale projekt przeszedł już przez ręce kilku twórców, w tym Matta Shakmana (Fantastyczna 4: Pierwsze kroki).

Warto dodać, że swego czasu scenariusz nowego filmu uniwersum rozwijał sam Quentin Tarantino. W chwili obecnej ostatnim pełnometrażowym filmem tej serii jest fatalny Star Trek: Sekcja 31, który miał premierę w tym roku, a który trafił do razu do streamingu, ponieważ był pozostałością, odcinkiem pilotażowym, skasowanego serialu. Marka ma więc co odbudowywać.

Paramount rozważa dwa scenariusze: pełny reboot z nową, młodszą obsadą lub kontynuację przygód ekipy z Kelvin Timeline. Pierwsza opcja mogłaby ułatwić wejście w serię nowym widzom i obniżyć koszty produkcji, druga – zaspokoić oczekiwania fanów, którzy cenią obecną obsadę za świeże, a jednocześnie wierne oryginałowi interpretacje kultowych bohaterów.

Choć szczegóły nowego projektu pozostają tajemnicą, wiadomo jedno – Star Trek jest obecnie jednym z absolutnych priorytetów Paramount. W świecie seriali Star Trek sytuacja wydaje się stabilna. Trwa aktualnie bardzo dobrze oceniany Star Trek: Nieznane nowe światy, zapowiedziano też inną, zupełnie nową produkcję, a w tym wypadku także już teraz spekuluje się o przyszłości i wytyczeniu nowych ścieżek.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/star-trek-new-movie-future-updates-paramount-report-details/

Tagi:

Popkultura
science fiction
Star Trek
seria
Paramount
serial SF
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


