Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout skopiuje Squid Game i stanie się reality show

Jakub Piwoński
2026/01/16 08:30
1
0

Amazon rozwija markę, do której posiada prawa ekranizacyjne.

Sukces serialu Fallout na Amazon Prime Video sprawił, że platforma konsekwentnie rozwija markę, do której posiada prawa ekranizacyjne. Po udanej adaptacji telewizyjnej opartej na kultowej serii gier Bethesdy Amazon idzie o krok dalej i zapowiada kolejne rozszerzenie uniwersum – tym razem w formie programu typu reality show.

Fallout
Fallout

Fallout jako reality show

Nowy projekt nosi tytuł Fallout Shelter (jak jedna z gier) i będzie inspirowany postapokaliptycznym światem, doskonale znanym wszystkim graczom. Za realizację odpowiada Studio Lambert, czyli producent Squid Game: Wyzwanie, które również było reality show opartym na popularnym serialu fabularnym.

GramTV przedstawia:

W zamkniętej, stylizowanej przestrzeni inspirowanej retrofuturystyczną estetyką Fallouta gracze będą mierzyć się z serią coraz trudniejszych wyzwań. Program ma łączyć zadania zespołowe z elementami strategii, rywalizacji oraz decyzji o konsekwencjach moralnych, nawiązując do motywu przetrwania i wyborów, które od ponad 25 lat definiują markę Fallout. Stawką będzie wysoka nagroda pieniężna, a casting do udziału w show jest już otwarty.

Produkcja powstaje we współpracy z Kilter Films, Amazon MGM Studios oraz Bethesda Game Studios. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Jonathan Nolan i Lisa Joy, twórcy serialowego Fallouta, a także Todd Howard z Bethesdy. Amazon oficjalnie potwierdził również kontynuację serialu w kolejnych sezonach, co jasno pokazuje, że postapokaliptyczne uniwersum stało się dla platformy jedną z kluczowych marek.

Źródło:https://www.aboutamazon.com/news/entertainment/fallout-shelter-competition-series-prime-video

Tagi:

Popkultura
Amazon
Fallout
Fallout Shelter
Amazon Prime Video
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:02

Gdybym robił coś w stylu "Fallout Shelter Reality Show" to pewnie bym dogadał się albo z NASA albo ze SpaceX. I połączył naukę z rozrywką. W stylu pogromców mitów. 

Przeprowadzano już eksperymenty gdzie naukowcy zamykali grupę ludzi i patrzyli jak sobie radzą w izolacji. Różnica taka że zamiast symulować podróż kosmiczną symulujesz przetrwanie w bunkrze nuklearnym.

W ten sposób mieli by szansę przyciągnąć zarówno casuali jak i nerdów. 

A zamiast podobnych zadań do tego drugiego show robisz takie skupione na przetrwaniu. 

Prosty przykład z water chipem :-) Bunkier ma problem z wodą. Jest źródło wody ale nie jest czyste. Dzielisz ludzi na grupy, albo dostają instrukcję albo np. komunikuje się ktoś z nimi z zewnątrz i ich prowadzi. Cel to zbudować realny filtr czyszczący wodę. Wygrywa ten którego woda jest zdatna do picia. Czy najlepszej jakości. 

Można robić alarmy radiacyjne. Odciąć prąd. 

Dodatkowo zamiast typowych ludzi z ulicy znaleźć ekspertów z danej dziedziny. Ludzi których faktycznie byś wysłał do kolonii. Ludzi z umiejętnościami. 

Do tego ograniczone zasoby by tworzyć konflikty itp. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112