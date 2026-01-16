Fallout skopiuje Squid Game i stanie się reality show

Sukces serialu Fallout na Amazon Prime Video sprawił, że platforma konsekwentnie rozwija markę, do której posiada prawa ekranizacyjne. Po udanej adaptacji telewizyjnej opartej na kultowej serii gier Bethesdy Amazon idzie o krok dalej i zapowiada kolejne rozszerzenie uniwersum – tym razem w formie programu typu reality show.

Fallout jako reality show

Nowy projekt nosi tytuł Fallout Shelter (jak jedna z gier) i będzie inspirowany postapokaliptycznym światem, doskonale znanym wszystkim graczom. Za realizację odpowiada Studio Lambert, czyli producent Squid Game: Wyzwanie, które również było reality show opartym na popularnym serialu fabularnym.