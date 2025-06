Nie zgadniesz, która gra jest najpopularniejszą grą z serii Fallout. Bethesda chwali się imponującymi wynikami

Bethesda Game Studios ma powody do zadowolenia. Fallout Shelter – mobilna gra typu vault z uniwersum Fallout – została pobrana już ponad 230 milionów razy od czasu swojej premiery w czerwcu 2015 roku. To sprawia, że jest to najpopularniejsza gra z serii Fallout w historii. Zaskoczeni?

Harmonogram nagród:

16–17 czerwca: Lunchbox x2, Pet Carrier x1, Nuka x10

18–19 czerwca: Lunchbox x3, Mr. Handy x1, Nuka x15

20–21 czerwca: Lunchbox x5, Pet Carrier x1, Nuka x20

Fallout Shelter to w dużej mierze gra pasywna, idealna do grania „na raty”. Mimo upływu dekady wciąż cieszy się dużą popularnością i lojalnością fanów – także tych, którzy na co dzień nie są aktywnymi graczami. Czym zaskakuje was Fallout Shelter po dziesięciu latach? Dajcie znać w komentarzu.