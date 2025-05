Kontrowersje wokół Balleriny. Studio pozwoliło publikować pozytywne opinie o spin-offie Johna Wicka

Zaskoczeniem dla fanów może być również reakcja na gościnny występ Keanu Reevesa jako Johna Wicka. Choć jego obecność teoretycznie miała wzmocnić spin-off, część widzów twierdzi, że w rzeczywistości szkodzi całości, odciągając uwagę od głównej bohaterki.

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi – brzmi oficjalny opis fabuły.