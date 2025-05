Wick is Pain w pierwszym zwiastunie. To pozycja dla wszystkich fanów Johna Wicka

Wick is Pain to niezwykła, prawdziwa historia stojąca za powstaniem franczyzy John Wick z Keanu Reevesem w roli głównej. W filmie wykorzystano niepublikowane wcześniej materiały, zbierane przez ponad dekadę na planie i poza nim, by opowiedzieć o drodze Johna Wicka — od niezależnej produkcji, która musiała pokonać ogromne wyzwania twórcze, finansowe i osobiste — aż po globalny fenomen, który na nowo zdefiniował gatunek kina akcji i doczekał się trzech przebojowych kontynuacji. Dołącz do Keanu Reevesa, reżysera Chada Stahelskiego oraz szerokiej obsady i ekipy, by zajrzeć za kulisy miliardowej franczyzy, która niemal nigdy nie doszła do skutku – czytamy w opisie pod zwiastunem.