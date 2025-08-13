Najnowszy kinowy hit Warner Bros. doczeka się kolejnej części. Poznamy przeszłość tej postaci

Studio New Line Cinema i Warner Bros. rozpoczęły wstępne rozmowy na temat realizacji prequela do filmu Zniknięcia, najpopularniejszego obecnie horroru granego w kinach, w reżyserii Zacha Creggera.Film stał się numerem jeden amerykańskiego box office w miniony weekend, zarabiając 43,5 miliona dolarów na otwarcie. Globalnie produkcja ma już na koncie 81,2 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że wszystkie strony zainteresowane są stworzeniem ze Zniknięć nowej serii.
Zniknięcia – powstanie prequel nowego horroru Warner Bros?
To bardzo wczesny etap prac, a szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiemy, że z pomysłem na prequel przyszedł do mnie znajomy scenarzysta, a ja od razu poczułem, że to coś wyjątkowego – ujawnił Cregger.
Na razie nie wiadomo, w jakim stopniu reżyser Zniknięć będzie zaangażowany w nowy projekt. Jak podają źródła, Cregger ma obecnie zaplanowane dwa inne filmy, które zajmą jego czas w najbliższej przyszłości. Obecnie przygotowuje adaptację gry Resident Evil dla Sony, a następnie planuje realizację autorskiego projektu zatytułowanego Flood.
Według dostępnych informacji bohaterką prequela będzie Gladys, ciotka jedynego ocalałego dziecka z klasy pani Justine. Film opowie o jej przeszłości.
Kiedy wszystkie dzieci z jednej klasy, z wyjątkiem jednego, tajemniczo znikają tej samej nocy i dokładnie o tej samej godzinie, społeczność zaczyna zadawać sobie pytanie, kto lub co stoi za ich zniknięciem – brzmi oficjalny opis filmu Zniknięcia.
W obsadzie znaleźli się: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, Amy Madigan, June Diane Raphael, Clayton Farris, Whitmer Thomas, Toby Huss, Luke Speakman.
