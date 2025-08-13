Najnowszy kinowy hit Warner Bros. doczeka się kolejnej części. Poznamy przeszłość tej postaci

Studio New Line Cinema i Warner Bros. rozpoczęły wstępne rozmowy na temat realizacji prequela do filmu Zniknięcia, najpopularniejszego obecnie horroru granego w kinach, w reżyserii Zacha Creggera. Film stał się numerem jeden amerykańskiego box office w miniony weekend, zarabiając 43,5 miliona dolarów na otwarcie. Globalnie produkcja ma już na koncie 81,2 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że wszystkie strony zainteresowane są stworzeniem ze Zniknięć nowej serii.

Zniknięcia – powstanie prequel nowego horroru Warner Bros?