Najnowszy hit science fiction od Disneya z wielkim wzmocnieniem. Nagrodzona aktorka dołączyła do obsady nowego sezonu

Zaledwie miesiąc temu Disney i Hulu oficjalnie potwierdziły zamówienie trzeciego sezonu Paradise, a teraz poznaliśmy pierwszą gwiazdę nowych odcinków. Do uznanego serialu science fiction dołączyła Julianna Margulies, która pojawi się w trzecim sezonie. Twórcy produkcji nie zdradzają jeszcze, w kogo wcieli się nagradzana Emmy aktorka, ani w jakim kierunku podąży fabuła nowych odcinków.

Paradise – Julianna Margulies dołączyła do obsady trzeciego sezonu hitu science fiction od Disneya

Aktorka jest znana widzom przede wszystkim z ról w Żony idealnej oraz The Morning Show, a także z kultowego serialu Ostry dyżur. W ostatnich latach pojawiała się również w produkcjach takich jak Billions czy Rodzina Soprano.