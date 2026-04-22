Najnowszy hit science fiction od Disneya z wielkim wzmocnieniem. Nagrodzona aktorka dołączyła do obsady nowego sezonu

Radosław Krajewski
2026/04/22 11:10
Serial jeszcze bardziej zyska na jakości.

Zaledwie miesiąc temu Disney i Hulu oficjalnie potwierdziły zamówienie trzeciego sezonu Paradise, a teraz poznaliśmy pierwszą gwiazdę nowych odcinków. Do uznanego serialu science fiction dołączyła Julianna Margulies, która pojawi się w trzecim sezonie. Twórcy produkcji nie zdradzają jeszcze, w kogo wcieli się nagradzana Emmy aktorka, ani w jakim kierunku podąży fabuła nowych odcinków.

Żona idealna – Julianna Margulies

Aktorka jest znana widzom przede wszystkim z ról w Żony idealnej oraz The Morning Show, a także z kultowego serialu Ostry dyżur. W ostatnich latach pojawiała się również w produkcjach takich jak Billions czy Rodzina Soprano.

Serial stworzony przez Dana Fogelmana opowiada historię pozornie idealnej społeczności, w której żyją wpływowe i bogate osoby. Spokój tego miejsca zostaje brutalnie przerwany przez tajemnicze morderstwo, które uruchamia skomplikowane śledztwo i odsłania kolejne warstwy sekretów.

W centrum wydarzeń stoi Xavier, bohater grany przez Sterlinga K. Browna. W drugim sezonie postać wyrusza poza bezpieczną enklawę po raz pierwszy od globalnej katastrofy, próbując odnaleźć swoją żonę Teri. W trakcie tej podróży odkrywa, jak inni ocaleni radzili sobie przez lata po upadku świata, a napięcia w samej społeczności wciąż rosną, podsycane brakiem zaufania i ujawnianymi tajemnicami.

Drugi sezon produkcji spotkał się z wyraźnym zainteresowaniem widzów. Finał serii przyciągnął miliony odbiorców w ciągu pierwszych dni emisji na platformach streamingowych, notując znaczący wzrost względem premiery sezonu. To potwierdza, że Paradise pozostaje jednym z mocniejszych tytułów w ofercie Hulu i Disney+.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/julianna-margulies-cast-hulu-series-paradise-season-3-1236867139/

Radosław Krajewski

