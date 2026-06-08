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Kultowe science fiction sprzed 40 lat powróci w nowej wersji. Powstaje aktorska wersja legendarnej serii

Radosław Krajewski
2026/06/08 19:00
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Za projekt odpowiadać będzie Amazon i twórcy Fallouta.

Kultowa marka z lat 80. doczeka się kolejnej szansy na podbicie serc widzów. Amazon MGM Studios rozwija aktorski serial Jem i Hologramy, który powstaje we współpracy z Kilter Films oraz Hasbro Entertainment. Za projekt odpowiadają między innymi Lisa Joy i Jonathan Nolan, twórcy związani z takimi hitami jak Westworld oraz Fallout.

Jem i Hologramy
Jem i Hologramy

Jem i Hologramy – powstaje nowa wersja od twórców Fallouta

Informacje o nowej adaptacji Jem i Hologramy pojawiły się po wielu miesiącach spekulacji. Hasbro Entertainment rozpoczęło poszukiwania partnera dla projektu pod koniec 2025 roku, a Amazon od początku był wskazywany jako najbardziej prawdopodobny nabywca praw. Dopiero teraz jednak udało się sfinalizować wszystkie umowy i oficjalnie potwierdzić realizację serialu. Producentami wykonawczymi będą Lisa Joy, Jonathan Nolan oraz Athena Wickham z Kilter Films, a także Gabriel Marano reprezentujący Hasbro Entertainment.

Nowa produkcja powstaje dokładnie 41 lat po premierze oryginalnej animacji stworzonej przez Christy Marx. Serial zadebiutował w 1985 roku i został zaprojektowany jako odpowiedź na rosnącą popularność teledysków po starcie stacji MTV.

Historia skupiała się na Jerrice Benton, właścicielce wytwórni muzycznej, która prowadziła podwójne życie jako Jem, charyzmatyczna wokalistka zespołu Jem i Hologramy. Każdy odcinek zawierał autorskie utwory muzyczne oraz teledyski, a największym symbolem serii stał się przebój „Truly Outrageous”.

W trakcie trzech sezonów emisji produkcja osiągnęła ogromny sukces. Był to najchętniej oglądany serial animowany emitowany w telewizji, wyprzedzający nawet takie marki jak Transformers czy He-Man and the Masters of the Universe.

GramTV przedstawia:

Popularność serii nie zakończyła się wraz z finałem w 1988 roku. W kolejnych latach marka była podtrzymywana dzięki wydawnictwom muzycznym, komiksom oraz organizowanemu przez fanów wydarzeniu JemCon, które funkcjonuje już od dwóch dekad.

Nie będzie to pierwsza próba przeniesienia marki do świata aktorskiego. W 2015 roku do kin trafił film Jem i Hologramy w reżyserii Jon M. Chu, z Aubrey Peeples w roli głównej. Produkcja nie spełniła jednak oczekiwań ani fanów, ani studia i nie zapoczątkowała nowej franczyzy.

Amazon liczy, że tym razem sytuacja będzie wyglądać inaczej. Serial ma zasilić ofertę Prime Video skierowaną do młodszych widzów i skupioną na bohaterkach oraz historiach dojrzewania. W katalogu serwisu znajdują się już między innymi The Summer I Turned Pretty, We Were Liars oraz Off Campus.

Obecnie nie ujawniono szczegółów fabuły ani przewidywanej daty premiery nowego serialu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Amazon zamierza tchnąć nowe życie w jedną z najbardziej rozpoznawalnych animowanych marek muzycznych lat 80. i przedstawić ją zupełnie nowemu pokoleniu widzów.

Źródło:https://deadline.com/2026/06/jem-and-the-holograms-live-action-series-amazon-kilter-films-1236942573/

Tagi:

Popkultura
serial
Amazon
science fiction
Hasbro
Kilter Films
Amazon Prime Video
live-action
sci-fi
Lisa Joy
Jonathan Nolan
Prime Video
aktorska wersja
Amazon MGM Studios
Jem i Hologramy
Jem and The Holograms
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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