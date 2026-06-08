11 lat temu zadebiutowało genialne science fiction od Netflixa. Serial został skasowany przedwcześnie

Fani nigdy nie doczekali się trzeciego sezonu.

W erze platform streamingowych nie brakuje ambitnych produkcji science fiction, które zdobywają uznanie widzów i krytyków. Jednak już ponad dekadę temu powstał serial, który pod wieloma względami wyprzedził swoje czasy. Mowa o Sense8, projekcie stworzonym przez Lanę i Lilly Wachowski oraz J. Michaela Straczynskiego, który mimo ogromnych ambicji i oddanego grona fanów zakończył swoją historię po zaledwie dwóch sezonach. Sense8 – minęło 11 lat od premiery seriali sióstr Wachowskich Serial zadebiutował w 2015 roku i opowiadał historię ośmiorga ludzi mieszkających w różnych częściach świata. Bohaterowie odkrywają, że są ze sobą połączeni na poziomie psychicznym i emocjonalnym. Mogą dzielić się wspomnieniami, umiejętnościami, a nawet doświadczać wydarzeń z perspektywy innych członków swojej grupy. Ta nietypowa koncepcja stała się fundamentem całej opowieści.

Jednym z największych cech wyróżniających Sense8 była skala przedsięwzięcia. Akcja rozgrywała się w wielu krajach, bohaterowie posługiwali się różnymi językami, a świat przedstawiony nie stanowił jedynie tła dla wydarzeń. Był integralną częścią historii, wpływającą na doświadczenia i decyzje postaci. Twórcy nie próbowali upraszczać fabuły ani ograniczać jej do jednego miejsca. Wręcz przeciwnie i każda z postaci funkcjonowała w odmiennym kontekście kulturowym, społecznym i politycznym. Dzięki temu serial poruszał tematy związane z tożsamością, religią, relacjami rodzinnymi, przemocą miejską czy różnorodnością społeczną.

GramTV przedstawia:

Wielu widzów doceniło również sposób, w jaki produkcja przedstawiała reprezentację różnych środowisk. Zamiast traktować ją jako dodatek do fabuły, twórcy wpletli te elementy bezpośrednio w historię bohaterów, czyniąc je ważną częścią narracji. Choć Sense8 zdobyło wierne grono fanów, serial od początku wzbudzał mieszane reakcje. Niektórzy zachwycali się jego rozmachem i emocjonalnym podejściem do science fiction. Inni zarzucali mu brak skupienia na głównym wątku. Poszczególne odcinki często poświęcały dużo czasu na eksplorowanie lokalnych realiów oraz osobistych historii bohaterów, zanim wracały do głównej osi fabularnej. Dla części odbiorców było to największą zaletą serialu, dla innych stanowiło problem utrudniający śledzenie opowieści. W efekcie produkcja zaczęła trafiać do coraz bardziej niszowej grupy odbiorców. To z kolei przełożyło się na jej największe wyzwanie, czyli koszty. Realizacja serialu kręconego w wielu krajach, z rozproszoną po całym świecie obsadą, była niezwykle kosztowna. W połowie minionej dekady Netflix dopiero uczył się funkcjonowania na globalnym rynku i analizował, jakie projekty są w stanie przyciągać oraz utrzymywać odpowiednio dużą publiczność. Właśnie połączenie wysokich kosztów produkcji oraz niewystarczającej oglądalności przesądziło o anulowaniu serialu po dwóch sezonach. Decyzja platformy wywołała jednak ogromne poruszenie wśród fanów. Choć Sense8 nigdy nie stało się masowym hitem, jego społeczność okazała się niezwykle zaangażowana. Po ogłoszeniu kasacji rozpoczęły się petycje, kampanie internetowe oraz akcje prowadzone przez fanów z różnych zakątków świata. Skala protestów była na tyle duża, że Netflix zdecydował się zamówić specjalny odcinek finałowy zatytułowany „Amor Vincit Omnia”, który miał domknąć historię bohaterów. W tamtym czasie o anulowaniu serialu mówiły nawet osoby, które nigdy go nie oglądały.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.