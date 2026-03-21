Najnowszy film science fiction jest hitem. Takiego otwarcia nie miała żadna nowość z 2026 roku

Pierwsze miliony dolarów już wpadają na konto największej premiery tego roku.

Nowy film science fiction z Ryanem Goslingiem już na starcie pokazuje ogromny potencjał kasowy. Projekt Hail Mary oparty na powieści Andy’ego Weira, przyniósł aż 31 milionów dolarów w premierowy dzień, w tym 12 mln dolarów z pokazów przedpremierowych. To najlepszy wynik w tym roku i wyraźny sygnał, że Amazon może mieć jeden z największych hitów 2026 roku. Projekt Hail Mary – zarobki lepsze od przedpremierowych prognoz Rezultat ten pozwolił produkcji wyprzedzić dotychczasowego lidera, czyli Krzyk 7, który w analogicznym okresie zebrał 29,3 mln dolarów, w tym 7,8 mln dolarów z pokazów przedprmierowych. Jeśli trend się utrzyma, Projekt Hail Mary ma realną szansę na osiągnięcie najwyższego otwarcia roku.

Według prognoz film może zarobić od 63 do 65 milionów dolarów w pierwszy weekend, czyli znacznie więcej od wcześniejszych prognoz, które podawały tylko 50 mln dolarów. Taki rezultat oznaczałby nowy rekord dla Amazon MGM. Obecnie najlepszym otwarciem w historii studia pozostaje Creed 3 z wynikiem 58 milionów dolarów. Wysokie oceny i pozytywne opinie widzów mogą dodatkowo napędzić sprzedaż biletów w kolejnych tygodniach.

Produkcja kosztowała 200 milionów dolarów i ma szansę stać się pierwszym oryginalnym blockbusterem studia. To szczególnie istotne w kontekście dotychczasowych wyników Amazon MGM, które obok sukcesów zaliczyło także kilka głośnych rozczarowań. W ten sam weekend do kin trafił również horror Zabawa w pochowanego 2. Kontynuacja z Samarą Weaving w roli głównej rozpoczęła swoją drogę z wynikiem 1,2 miliona dolarów z pokazów przedpremierowych. Film stawia na sprawdzoną formułę makabrycznej zabawy w chowanego, tym razem z jeszcze większą obsadą, w której pojawiają się między innymi Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar oraz Elijah Wood. Film w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera opowiada historię biologa, doktora Rylanda Grace’a, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego bez wspomnień. Z czasem odkrywa, że jego misja ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Ziemi. W główną rolę wciela się Ryan Gosling, a towarzyszą mu: Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman oraz James Ortiz. Projekt Hail Mary – recenzja filmu. Najlepsi kumple we wszechświecie

