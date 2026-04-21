Najnowsza strategia Ubisoftu do ogrania za darmo. Za 2 dni startuje weekend z Anno 117: Pax Romana

Nadchodzące dni będą wyjątkowo intensywne dla fanów Anno 117: Pax Romana. Ubisoft przygotował premierę pierwszego dodatku, dużą aktualizację oraz darmowy weekend, który pozwoli nowym graczom bezpłatnie sprawdzić ten tytuł.
Anno 117: Pax Romana – co czeka nas w tym tygodniu?
Anno 117: Pax Romana zostanie udostępniona za darmo w dniach 23 – 27 kwietnia. To świetna okazja, by przetestować najnowszą odsłonę serii na różnych platformach. Poniżej szczegóły czasowe dla poszczególnych wersji:
- PC: od 23.04 (godz. 17:00) do 27.04 (godz. 14:00) – dostępne przez Ubisoft Connect i Epic Games Store.
- PlayStation 5: od 23.04 (godz. 17:00) do 27.04 (godz. 14:00).
- Xbox Series X: od 23.04 (godz. 17:00) do 27.04 (godz. 19:00).
Już w ten czwartek zadebiutuje Prophecies of Ash, czyli pierwszy oficjalny dodatek do gry. Równolegle z nim pojawi się aktualizacja 1.5, która wprowadzi szereg usprawnień:
- Nowy balans handlu pasywnego (z opcją powrotu do starych ustawień w menu) oraz bardziej przejrzysty ekran transakcji.
- Możliwość przybliżania i obracania minimapy.
- Wprowadzenie funkcji wyłączenia efektów pogodowych.
- Ogólne poprawki UI mające na celu zwiększenie komfortu rozgrywki.
