Najnowsza aktualizacja Baldur’s Gate 3 nie będzie finałową. Nadejdzie jeszcze kilka nowości

Deweloper przekazał również, że studio nie będzie się jeszcze dzielić dokładnymi informacjami o kolejnych nowościach, by nie wywierać presji na zespole. Jednak zgodnie z podanymi kilka dni temu we wpisie na platformie Steam wieściami, nowa zawartość ma obejmować crossplay czy tryb fotograficzny.

Mamy w zanadrzu jeszcze kilka poprawek do Baldur's Gate 3 - które obejmą zarówno tryb crossplay, jak i tryb fotograficzny, a także inne poprawki i aktualizacje. Ale w końcu wszystkie historie muszą dobiec końca. Jak powiedział Swen podczas zeszłotygodniowego panelu PAX West w Seattle - naszego ostatniego panelu na żywo dla Baldur's Gate 3 - nadszedł czas, aby zespół wrócił do naszej jaskini i powiesił zbroję na ścianie, podczas gdy my skupimy się na dostarczeniu wam naszego kolejnego projektu. – czytamy na Steamie.