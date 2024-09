Baldur’s Gate 3 w końcu ze wsparciem dla modów. Wielki patch wylądował na PC

Kilka dni temu Larian Studios zapowiedziało, że Baldur’s Gate 3 doczeka się w tym tygodniu wyczekiwanej przez wielu graczy aktualizacji. Belgijski zespół nie rzucał słów na wiatr i dotrzymał słowa. Patch oznaczony numerem 7 do najnowszej odsłony serii Baldur’s Gate jest już dostępny do pobrania na PC.

Aktualizacja numer 7 do Baldur’s Gate 3 już dostępna. RPG od Larian Studios doczekało się wsparcia dla modów

Zgodnie z zapowiedziami największą atrakcją aktualizacji numer 7 do Baldur’s Gate 3 jest oficjalne wsparcie dla modów. Wraz z najnowszym patchem Larian Studios wprowadziło do swojej produkcji tzw. Toolkit, w którym gracze mogą tworzyć modyfikacje, a także Mod Manager, który – jak wskazuje sama nazwa – pozwala nimi zarządzać. To jednak nie koniec nowości.