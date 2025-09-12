Najlepszy serial science fiction od Apple’a otrzyma nowy sezon. Fani poznają dalszą historię

Serial, opowiadający wielowarstwową i rozciągniętą na stulecia historię upadku i odrodzenia galaktycznego imperium, jest jednym z najbardziej ambitnych projektów science fiction w ofercie Apple TV+. W specjalnym oświadczeniu showrunnerzy i producenci wykonawczy Ian Goldberg i David Kob podkreślili, że kontynuacja tej opowieści to dla nich wyjątkowy zaszczyt.

Platforma oficjalnie potwierdziła, że powstanie czwarty sezon serialu science fiction Fundacja opartego na twórczości Isaaca Asimova. Serwis ogłosił zamówienie nowych odcinków tuż przed finałem trzeciego sezonu, który zadebiutował dzisiaj.

Wspaniale jest obserwować, jak Fundacja staje się globalnym fenomenem, który przyciąga widzów z każdego zakątka świata. Z każdym kolejnym sezonem emocje wokół tej przełomowej sagi science fiction tylko rosną, a to dzięki odważnej narracji i zbiorowemu artyzmowi niezwykle utalentowanej obsady i zespołu kreatywnego. Z radością będziemy dalej eksplorować to uniwersum w czwartym sezonie - przyznał Cherniss.

Entuzjazmu nie kryje również Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV+, który podkreślił globalny zasięg produkcji:

Nie istnieje drugi taki serial jak Fundacja i czujemy się zaszczyceni, że możemy nieść tę pochodnię dalej jako współshowrunnerzy czwartego sezonu. Nie możemy się doczekać, by kontynuować epicką i pełną emocji opowieść, która definiowała pierwsze trzy sezony serialu, oraz by dalej współpracować z najbardziej utalentowanymi i pełnymi pasji twórcami w branży - stwierdzili Goldberg i Kob.

W obsadzie Fundacji występują: Jared Harris, Lee Pace i Lou Llobell, a także Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann i Rowena King. Trzeci sezon wzbogacili nowi aktorzy, w tym Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur oraz Pilou Asbæk.

Za produkcję Fundacji odpowiada Paramount Television Studios. Przy czwartej serii funkcję producentów wykonawczych ponownie obejmą Goldberg i Kob, a także Bill Bost, Lee Pace, Michael Satrazemis, Robyn Asimov oraz David S. Goyer.