Najlepiej sprzedająca się gra na Nintendo Switch 2 nie miała jeszcze premiery

Jakiś czas temu Nintendo udostępniło darmowe demo. Teraz okazuje się, że pełna wersja gry jest już najlepiej sprzedającym się tytułem w cyfrowym sklepie Nintendo Switch 2.

Wygląda na to, że fani Nintendo od dawna czekali na powrót tej marki. Jak wynika z najnowszych danych dotyczących sprzedaży w eShopie, Star Fox został nowym liderem listy najchętniej kupowanych gier na Nintendo Switch 2. Co szczególnie interesujące, produkcja osiągnęła ten wynik jeszcze przed premierą, wyłącznie dzięki zamówieniom przedpremierowym. Star Fox będzie hitem. Liczby nie kłamią To spore osiągnięcie, zwłaszcza że na liście znajdują się już dostępne w sprzedaży tytuły, takie jak Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, The Legend of Zelda: Breath of the Wild czy Pokémon Legends: Z-A. Popularność gry nie powinna jednak specjalnie dziwić. Mowa bowiem o remake'u Star Fox 64, jednej z najlepiej wspominanych produkcji z czasów Nintendo 64. Oryginalna gra zadebiutowała w 1997 roku i do dziś pozostaje dla wielu fanów najważniejszą odsłoną całej serii.

Warto przypomnieć, że marka Star Fox od dawna pozostawała na uboczu. Ostatnią dużą premierą był wydany w 2016 roku Star Fox Zero na Wii U, który spotkał się z dość chłodnym przyjęciem. Jeszcze wcześniej gracze otrzymali Star Fox 64 3D na Nintendo 3DS, będący jedynie odświeżoną wersją klasyka z Nintendo 64. Tym razem Nintendo liczy na znacznie większy sukces. Jak informowaliśmy wcześniej, od niedawna dostępna jest darmowa wersja demonstracyjna, pozwalająca sprawdzić samouczek oraz jeden z początkowych etapów kampanii. To najwyraźniej rozpaliło zainteresowanie.

GramTV przedstawia:

Akcja gry ponownie zabierze nas do Układu Lylat, gdzie Fox McCloud i jego drużyna staną do walki o losy galaktyki. Pod względem rozgrywki będzie to klasyczny kosmiczny shooter, łączący dynamiczne starcia w statkach Arwing z efektownymi pojedynkami z bossami. Twórcy ponadto zapowiadają dodatkową zawartość względem oryginału, w tym nowe przerywniki filmowe i rozbudowane odprawy fabularne. Premiera gry została zaplanowana na 25 czerwca 2026 roku, więc już za kilka dni przekonamy się, czy ogromne zainteresowanie zamieni się w równie imponujące wyniki sprzedaży. Na razie wszystko wskazuje na to, że Nintendo może mieć w rękach kolejny duży hit dla Switcha 2.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









