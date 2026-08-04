Producenci Spider-Mana 4 ujawniają, co już wiedzą o Spider-Manie 5

Spider-Man: Brand New Day dopiero co przeszedł do historii, notując najlepsze otwarcie w dziejach światowego kina. Nic dziwnego, że Sony i Marvel Studios już spoglądają w przyszłość. Producenci filmu zdradzili właśnie, co wiedzą o piątej odsłonie przygód Petera Parkera.

Twórcy chcą zachować to, co przyniosło sukces

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień pobił rekord otwarcia należący wcześniej do Avengers: Koniec gry. Film zbliża się również do miliarda dolarów światowych wpływów i wszystko wskazuje na to, że jego końcowy wynik może przekroczyć 2 miliardy dolarów. Tak imponujący sukces sprawił, że pytania o przyszłość serii pojawiły się niemal natychmiast. Producentka Amy Pascal przyznała w rozmowie z Deadline, że rozmowy o piątej części już trwają. Na pytanie o to, czy za kamerą ponownie stanie Destin Daniel Cretton, odpowiedziała w sposób pewny: