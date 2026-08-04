Producenci Spider-Mana 4 ujawniają, co już wiedzą o Spider-Manie 5

Po rekordowym wyniku nowego filmu Marvela, twórcy nie mają wątpliwości, w jakim kierunku powinna podążyć seria z Tomem Hollandem.
Spider-Man: Brand New Day dopiero co przeszedł do historii, notując najlepsze otwarcie w dziejach światowego kina. Nic dziwnego, że Sony i Marvel Studios już spoglądają w przyszłość. Producenci filmu zdradzili właśnie, co wiedzą o piątej odsłonie przygód Petera Parkera.
Twórcy chcą zachować to, co przyniosło sukces
Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień pobił rekord otwarcia należący wcześniej do Avengers: Koniec gry. Film zbliża się również do miliarda dolarów światowych wpływów i wszystko wskazuje na to, że jego końcowy wynik może przekroczyć 2 miliardy dolarów. Tak imponujący sukces sprawił, że pytania o przyszłość serii pojawiły się niemal natychmiast. Producentka Amy Pascal przyznała w rozmowie z Deadline, że rozmowy o piątej części już trwają. Na pytanie o to, czy za kamerą ponownie stanie Destin Daniel Cretton, odpowiedziała w sposób pewny:
Jeśli to od nas będzie zależało, to z pewnością tak będzie.
Pascal zdradziła również, że twórcy nie zamierzają rezygnować z kierunku, który przyniósł sukces nowemu filmowi.
Za każdym razem, gdy zastanawiamy się, jaki powinien być kolejny film, zaczynamy od pytania, jaka powinna być historia Petera Parkera. Chcemy skupiać się bardziej na Peterze niż na Spider-Manie, bo właśnie to prowadzi do powstania dobrego filmu.
Do sprawy odniósł się także szef Marvel Studios Kevin Feige. Jak podkreślił, plany dotyczące kolejnej odsłony już istnieją, ale na razie Tom Holland ma odpocząć po intensywnej promocji najnowszego filmu.
GramTV przedstawia:
Plany zawsze są. Ale teraz Tom zasłużył na odpoczynek po światowej trasie promocyjnej. Razem z Zendayą mogą spokojnie nacieszyć się tym zwycięstwem, na które w pełni zasłużyli.
Słowa producentów sugerują, że ogromny sukces filmu nie skłoni Marvela i Sony do rewolucji. Wręcz przeciwnie – wszystko wskazuje na to, że piąta część będzie rozwijać formułę opartą na bardziej kameralnej historii Petera Parkera i jego codziennym życiu, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno krytyków, jak i widzów.
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