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Darmowa aktualizacja Pokemon Pokopia rozwiązuje największy problem graczy. Koniec z chaosem w magazynach

Mikołaj Berlik
2026/08/05 13:00
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Deweloperzy dzielą się ważnymi zmianami.

Płatne rozszerzenie Bubbly Basin przyciąga najwięcej uwagi fanów Pokemon Pokopia, ale równolegle z nim zadebiutowała także darmowa aktualizacja, która wprowadza jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian od premiery gry. Twórcy rozwiązali bowiem problem zarządzania przedmiotami pomiędzy bazami.

Pokemon Pokopia
Pokemon Pokopia

Pokemon Pokopia – nowa skrzynia ułatwia przechowywanie przedmiotów

Aktualizacja dostępna dla wszystkich graczy dodaje nowy typ magazynu określany jako „sharing device”. Jego największą zaletą jest możliwość współdzielenia zawartości pomiędzy wszystkimi takimi skrzyniami rozmieszczonymi w świecie gry. Do tej pory gracze często przechowywali surowce i materiały rzemieślnicze w różnych biomach, co oznaczało konieczność ciągłego podróżowania w poszukiwaniu konkretnych przedmiotów potrzebnych do budowy lub tworzenia wyposażenia. Nowe rozwiązanie praktycznie eliminuje ten problem.

Jak podaje japoński serwis Famitsu, każda skrzynia oferuje miejsce na 20 przedmiotów, a podczas testów możliwe było korzystanie z wielu połączonych magazynów jednocześnie. Dzięki temu gracze mogą mieć dostęp do swoich najważniejszych zasobów z różnych baz bez konieczności ich ręcznego przenoszenia. Nowe skrzynie można wytwarzać za pomocą systemu craftingu, co pozwala rozmieścić je w najważniejszych lokacjach na mapie.

GramTV przedstawia:

Wyjątkiem są Cloud Islands – magazyny ustawione na latających wyspach współdzielą zawartość jedynie z innymi skrzyniami znajdującymi się na tej samej wyspie.

Darmowy patch do Pokemon Pokopia ukazał się równocześnie z płatnym dodatkiem Bubbly Basin, który wprowadza nowy podwodny biom, miasteczko pod wodą, mechanikę nurkowania, możliwość budowania pod powierzchnią oraz kolejne Pokemony.

Źródło:https://gamerant.com/new-pokemon-pokopia-update-features-shared-storage/

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
pokemony
Nintendo Switch 2
Pokemon: Pokopia
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112