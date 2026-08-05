Darmowa aktualizacja Pokemon Pokopia rozwiązuje największy problem graczy. Koniec z chaosem w magazynach

Płatne rozszerzenie Bubbly Basin przyciąga najwięcej uwagi fanów Pokemon Pokopia, ale równolegle z nim zadebiutowała także darmowa aktualizacja, która wprowadza jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian od premiery gry. Twórcy rozwiązali bowiem problem zarządzania przedmiotami pomiędzy bazami.

Pokemon Pokopia – nowa skrzynia ułatwia przechowywanie przedmiotów

Aktualizacja dostępna dla wszystkich graczy dodaje nowy typ magazynu określany jako „sharing device”. Jego największą zaletą jest możliwość współdzielenia zawartości pomiędzy wszystkimi takimi skrzyniami rozmieszczonymi w świecie gry. Do tej pory gracze często przechowywali surowce i materiały rzemieślnicze w różnych biomach, co oznaczało konieczność ciągłego podróżowania w poszukiwaniu konkretnych przedmiotów potrzebnych do budowy lub tworzenia wyposażenia. Nowe rozwiązanie praktycznie eliminuje ten problem.