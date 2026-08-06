Minecraft trafi na Nintendo Switch 2 już w październiku. Lepsza grafika i odświeżony pakiet Super Mario

Microsoft oficjalnie potwierdził, że Minecraft zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 27 października. Nowa wersja gry zaoferuje ulepszoną oprawę graficzną dzięki technologii Vibrant Visuals, a także odświeżony pakiet Super Mario Mash-Up, dostępny wyłącznie na konsolach Nintendo.
Minecraft – lepsza grafika dzięki Vibrant Visuals
Wersja na Nintendo Switch 2 wykorzysta możliwości nowej konsoli, oferując znacznie atrakcyjniejszą oprawę wizualną. Gracze mogą liczyć na ulepszone oświetlenie, bardziej realistyczne cienie, poprawione efekty wizualne i ogólnie wyższą jakość grafiki dzięki technologii Vibrant Visuals. To pierwszy raz, gdy Minecraft na platformie Nintendo otrzyma pełne wsparcie dla tej technologii.
Razem z premierą gry zaktualizowany zostanie również Super Mario Mash-Up Pack. To zawartość dostępna wyłącznie na konsolach Nintendo, która pozwala eksplorować świat Minecrafta w klimacie uniwersum Mario.
GramTV przedstawia:
Pakiet oferuje między innymi:
specjalny świat inspirowany serią Super Mario,
kultowe lokacje, takie jak Zamek Peach czy Delfino Plaza,
unikalne skórki postaci,
charakterystyczną muzykę z gier Nintendo.
Bardzo popularny pakiet „Super Mario Mash-Up” również otrzyma aktualizację, która pozwoli w pełni wykorzystać możliwości grafiki „Vibrant Visuals*”. Przypominamy, że pakiet „Super Mario Mash-Up” jest dostępny wyłącznie w wersjach gry Minecraft na platformy Nintendo i zawiera niestandardowy świat inspirowany serią Mario, muzykę oraz unikalne skórki. Odkrywaj kultowe lokacje, takie jak zamek Peach i Delfino Plaza, w świecie Minecrafta. Światy się zderzają!
Microsoft potwierdził również, że osoby posiadające już Minecrafta na pierwszym Nintendo Switch będą mogły skorzystać z cyfrowej ścieżki aktualizacji do wersji na Switcha 2. Szczegóły dotyczące procesu i ewentualnych kosztów mają zostać ujawnione w późniejszym terminie.
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