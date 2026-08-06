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Minecraft trafi na Nintendo Switch 2 już w październiku. Lepsza grafika i odświeżony pakiet Super Mario

Mikołaj Berlik
2026/08/06 09:00
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Poznaliśmy szczegóły premiery.

Microsoft oficjalnie potwierdził, że Minecraft zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 27 października. Nowa wersja gry zaoferuje ulepszoną oprawę graficzną dzięki technologii Vibrant Visuals, a także odświeżony pakiet Super Mario Mash-Up, dostępny wyłącznie na konsolach Nintendo.

Minecraft
Minecraft

Minecraft – lepsza grafika dzięki Vibrant Visuals

Wersja na Nintendo Switch 2 wykorzysta możliwości nowej konsoli, oferując znacznie atrakcyjniejszą oprawę wizualną. Gracze mogą liczyć na ulepszone oświetlenie, bardziej realistyczne cienie, poprawione efekty wizualne i ogólnie wyższą jakość grafiki dzięki technologii Vibrant Visuals. To pierwszy raz, gdy Minecraft na platformie Nintendo otrzyma pełne wsparcie dla tej technologii.

Razem z premierą gry zaktualizowany zostanie również Super Mario Mash-Up Pack. To zawartość dostępna wyłącznie na konsolach Nintendo, która pozwala eksplorować świat Minecrafta w klimacie uniwersum Mario.

GramTV przedstawia:

Pakiet oferuje między innymi:

  • specjalny świat inspirowany serią Super Mario,
  • kultowe lokacje, takie jak Zamek Peach czy Delfino Plaza,
  • unikalne skórki postaci,
  • charakterystyczną muzykę z gier Nintendo.

Bardzo popularny pakiet „Super Mario Mash-Up” również otrzyma aktualizację, która pozwoli w pełni wykorzystać możliwości grafiki „Vibrant Visuals*”. Przypominamy, że pakiet „Super Mario Mash-Up” jest dostępny wyłącznie w wersjach gry Minecraft na platformy Nintendo i zawiera niestandardowy świat inspirowany serią Mario, muzykę oraz unikalne skórki. Odkrywaj kultowe lokacje, takie jak zamek Peach i Delfino Plaza, w świecie Minecrafta. Światy się zderzają!

Microsoft potwierdził również, że osoby posiadające już Minecrafta na pierwszym Nintendo Switch będą mogły skorzystać z cyfrowej ścieżki aktualizacji do wersji na Switcha 2. Szczegóły dotyczące procesu i ewentualnych kosztów mają zostać ujawnione w późniejszym terminie.

Źródło:https://insider-gaming.com/minecraft-switch-2-release-date/

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
Minecraft
Mojang
sandbox
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112