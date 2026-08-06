Minecraft trafi na Nintendo Switch 2 już w październiku. Lepsza grafika i odświeżony pakiet Super Mario

Microsoft oficjalnie potwierdził, że Minecraft zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 27 października. Nowa wersja gry zaoferuje ulepszoną oprawę graficzną dzięki technologii Vibrant Visuals, a także odświeżony pakiet Super Mario Mash-Up, dostępny wyłącznie na konsolach Nintendo.

Minecraft – lepsza grafika dzięki Vibrant Visuals

Wersja na Nintendo Switch 2 wykorzysta możliwości nowej konsoli, oferując znacznie atrakcyjniejszą oprawę wizualną. Gracze mogą liczyć na ulepszone oświetlenie, bardziej realistyczne cienie, poprawione efekty wizualne i ogólnie wyższą jakość grafiki dzięki technologii Vibrant Visuals. To pierwszy raz, gdy Minecraft na platformie Nintendo otrzyma pełne wsparcie dla tej technologii.