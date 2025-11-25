Zaloguj się lub Zarejestruj

Najgorszy serial 2025 roku powróci z nowym sezonem. Czy Disney zwariował?

Radosław Krajewski
2025/11/25 14:00
Najwyraźniej Disney zadowolony jest z wyników oglądalności nowego serialu Ryana Murpy’ego.

Platforma Hulu oficjalnie potwierdziła, że serial prawniczy Wszystko dozwolone doczeka się drugiego sezonu. Decyzja zapadła zaledwie trzy tygodnie po premierze produkcji i pokazuje, że mimo bardzo surowych ocen krytyków tytuł z Kim Kardashian radzi sobie znakomicie wśród widzów.

Wszystko dozwolone
Wszystko dozwolone

Wszystko dozwolone – będzie drugi sezon serialu Disneya

Według danych platformy pierwszy sezon odnotował świetny start. W ciągu trzech dni od debiutu 4 listopada Wszystko dozwolone osiągnęło globalnie 3,2 miliona wyświetleń, co przełożyło się na najlepsze otwarcie oryginalnej, fabularnej produkcji Hulu od trzech lat. Serwis wskazuje, że pełniejsze dane z rynku amerykańskiego pojawią się wraz z grudniowymi zestawieniami Nielsena.

Reakcje widzów okazały się również bardziej wyrozumiałe niż surowe komentarze krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes serial utrzymuje 66% pozytywnych ocen użytkowników, ale wśród recenzentów tylko 3%. Wynik na Metacriticu jest o wiele niższy i wynosi 1,7/10 od recenzentów oraz 2,6/10 od widzów.

W oficjalnym komunikacie Hulu podkreśliło, że Wszystko dozwolone przekroczyło oczekiwania platformy:

Serial osiągnął najlepsze otwarcie wśród naszych produkcji fabularnych od trzech lat.

Cieszymy się z pozytywnej reakcji publiczności i już pracujemy nad kolejnymi odcinkami.

Jak zapowiadają producenci, drugi sezon ma kontynuować wątki z finału pierwszej odsłony. W centrum historii znajduje się Allura Grant, w którą wciela się Kim Kardashian. Bohaterka jest wpływową prawniczką z Los Angeles prowadzącą kancelarię wyspecjalizowaną w wygrywaniu wysokich odszkodowań dla swoich klientek. W obsadzie pojawiają się również: Naomi Watts, Niecy Nash Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson oraz Glenn Close.

Decyzja o kontynuacji potwierdza, że Wszystko dozwolone, mimo kontrowersji i druzgocących recenzji, przyciągnęło znaczną liczbę widzów oraz zainteresowanie mediów. Dzięki temu Hulu stawia na dalszy rozwój marki i zapowiada kolejny etap historii Allury Grant.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/alls-fair-renewed-season-2-hulu-1236434341/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:50
Headbangerr napisał:

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, po co tworzone są takie seriale.

Unikanie podatków. Dzięki tego typu "dziełom" będą mogli wykazać straty i zapłacić mniejsze podatki lub ich w ogóle nie zapłacić.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:36

Ja myśle że to content creatorzy i ludzie przez nich "zachęceni". Na jechaniu po takim syfie generują kliki :P

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 14:08

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, po co tworzone są takie seriale.




