Najgorszy serial 2025 roku powróci z nowym sezonem. Czy Disney zwariował?

Najwyraźniej Disney zadowolony jest z wyników oglądalności nowego serialu Ryana Murpy’ego.

Platforma Hulu oficjalnie potwierdziła, że serial prawniczy Wszystko dozwolone doczeka się drugiego sezonu. Decyzja zapadła zaledwie trzy tygodnie po premierze produkcji i pokazuje, że mimo bardzo surowych ocen krytyków tytuł z Kim Kardashian radzi sobie znakomicie wśród widzów. Wszystko dozwolone – będzie drugi sezon serialu Disneya Według danych platformy pierwszy sezon odnotował świetny start. W ciągu trzech dni od debiutu 4 listopada Wszystko dozwolone osiągnęło globalnie 3,2 miliona wyświetleń, co przełożyło się na najlepsze otwarcie oryginalnej, fabularnej produkcji Hulu od trzech lat. Serwis wskazuje, że pełniejsze dane z rynku amerykańskiego pojawią się wraz z grudniowymi zestawieniami Nielsena.

Reakcje widzów okazały się również bardziej wyrozumiałe niż surowe komentarze krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes serial utrzymuje 66% pozytywnych ocen użytkowników, ale wśród recenzentów tylko 3%. Wynik na Metacriticu jest o wiele niższy i wynosi 1,7/10 od recenzentów oraz 2,6/10 od widzów. W oficjalnym komunikacie Hulu podkreśliło, że Wszystko dozwolone przekroczyło oczekiwania platformy: Serial osiągnął najlepsze otwarcie wśród naszych produkcji fabularnych od trzech lat. Cieszymy się z pozytywnej reakcji publiczności i już pracujemy nad kolejnymi odcinkami.

Jak zapowiadają producenci, drugi sezon ma kontynuować wątki z finału pierwszej odsłony. W centrum historii znajduje się Allura Grant, w którą wciela się Kim Kardashian. Bohaterka jest wpływową prawniczką z Los Angeles prowadzącą kancelarię wyspecjalizowaną w wygrywaniu wysokich odszkodowań dla swoich klientek. W obsadzie pojawiają się również: Naomi Watts, Niecy Nash Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson oraz Glenn Close. Decyzja o kontynuacji potwierdza, że Wszystko dozwolone, mimo kontrowersji i druzgocących recenzji, przyciągnęło znaczną liczbę widzów oraz zainteresowanie mediów. Dzięki temu Hulu stawia na dalszy rozwój marki i zapowiada kolejny etap historii Allury Grant.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.