Nikt nie lubi nowego serialu Disney+. 0% na Rotten Tomatoes

Wczoraj na Disney+ zadebiutował nowy serial Ryana Murphy’ego, zatytułowany Wszystko dozwolone. Historia opowiada o grupie prawniczek, które postanawiają opuścić prestiżową kancelarię zdominowaną przez mężczyzn i założyć własną praktykę, w której to kobiety ustalają własne zasady gry. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, dramaty i sekrety, które mogą zniszczyć kariery i wywrócić rodzinne życie do góry nogami. Nowa produkcja, łączący dramat sądowy z portretem silnych kobiet, pełnych ambicji. Wszystko to brzmi interesująco, ale problem w tym, że według zagranicznych krytyków, serial nie jest warty zainteresowania i zbiera katastrofalne oceny.

Wszystko dozwolone – nowy serial Disney+ nie spodobał się krytykom, ani widzom

Na Rotten Tomatoes serial może pochwalić się okrągłym 0% pozytywnych recenzji z 8 opinii. Na Metacritic średnia ocena wynosi 18/100 tylko dlatego, że serwis Decider wystawił Wszystko dozwolone ocenę 7. Wczytując się w recenzję autor podkreśla, jak absurdalny jest to serial, a pozytywna ocena wynika wyłącznie z zabawy przy oglądaniu tego dzieła. Jeżeli jednak spojrzymy na pozostałe opinie, to przeważają oceny od nawet zera do 2/10. Również widzowie nie są zachwyceni nową produkcją Murphy’ego i na Rotten Tomatoes Popcornmeter wynosi 55%, na IMDb ocena użytkowników to 3,5/10 z tysiąca opinii, a na Metacritic 0,7/10 z 26 ocen widzów. Poniżej znajdziecie opinie z wybranych recenzji.