Krzyk 7 najgorzej ocenianą częścią serii. Krytycy nie zostawiają suchej nitki

Siódma odsłona kultowego horroru właśnie wchodzi do kin, ale recenzje są dla niej bezlitosne. Mimo to box office może okazać się rekordowy.

Dziś do kin wchodzi Krzyk 7, siódma odsłona popularnego cyklu slasherów, który od lat przyciąga do sal fanów grozy i meta-humoru. Za kamerą stanął Kevin Williamson, współtwórca sukcesu pierwszej części. Wszystko jednak wskazuje na to, że najnowszy powrót do Woodsboro nie zachwycił krytyków.

Krzyk 7 – to najgorzej oceniana odsłona w historii serii

Pierwsze recenzje są co najwyżej letnie. W serwisie Rotten Tomatoes film notuje 36% pozytywnych opinii (na podstawie 30 tekstów), co jest najsłabszym wynikiem w historii serii – porównywalnym z trzecią częścią. Tak samo fatalnie sytuacja wygląda w Metacritic, gdzie średnia ocen wynosi 38 punktów. To także najniższy rezultat spośród wszystkich dotychczasowych odsłon.