Nostalgia atakuje, bo G.I. Joe wróci na wielki ekran. Paramount jednocześnie szykuje nie jeden, a DWA różne filmy

Miłośnicy kultowych żołnierzy G.I. Joe mają powód do ekscytacji. Paramount Pictures ogłosiło, że w wczesnej fazie prac znajdują się dwa osobne filmy z tego uniwersum, przy czym nad jednym scenariuszem pracuje Max Landis, znany z American Ultra, a nad drugim Danny McBride, twórca i gwiazda serialu Prawi Gemstonowie. Fani mogą więc zacierać ręce.

Paramount da nam dwa nowe filmy G.I. Joe

Landis przygotował już swój wstępny zarys scenariusza, podczas gdy McBride prowadzi rozmowy nad opracowaniem własnego projektu, co oznacza, że oba filmy mogą powstać niezależnie albo w przyszłości zostać połączone w jeden. Studio rozważa również możliwość połączenia G.I. Joe z uniwersum Transformers – ta opcja jest nadal na stole.