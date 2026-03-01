Zaloguj się lub Zarejestruj

Nostalgia atakuje, bo G.I. Joe wróci na wielki ekran. Paramount jednocześnie szykuje nie jeden, a DWA różne filmy

Jakub Piwoński
2026/03/01 16:50
Studio najwyraźniej chce wycisnąć z tej marki jeszcze trochę soku.

Miłośnicy kultowych żołnierzy G.I. Joe mają powód do ekscytacji. Paramount Pictures ogłosiło, że w wczesnej fazie prac znajdują się dwa osobne filmy z tego uniwersum, przy czym nad jednym scenariuszem pracuje Max Landis, znany z American Ultra, a nad drugim Danny McBride, twórca i gwiazda serialu Prawi Gemstonowie. Fani mogą więc zacierać ręce.

G.I. Joe
G.I. Joe

Paramount da nam dwa nowe filmy G.I. Joe

Landis przygotował już swój wstępny zarys scenariusza, podczas gdy McBride prowadzi rozmowy nad opracowaniem własnego projektu, co oznacza, że oba filmy mogą powstać niezależnie albo w przyszłości zostać połączone w jeden. Studio rozważa również możliwość połączenia G.I. Joe z uniwersum Transformers – ta opcja jest nadal na stole.

G.I. Joe od lat cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród fanów pokolenia X, pamiętających zabawki i serial telewizyjny z lat 80. Marka doczekała się wcześniej kilku adaptacji filmowych – G.I. Joe z 1987 roku, animowany film pełnometrażowy będący kontynuacją serialu, G.I. Joe: Czas Kobry z 2009 roku oraz jego sequel G.I. Joe: Odwet z 2013 roku, w których występowali między innymi Bruce Willis, Dwayne Johnson i Channing Tatum, a łączne wpływy obu produkcji wyniosły 678,1 mln dolarów na całym świecie. Spin-off Snake Eyes: Geneza G.I. Joe z 2021 roku, opowiadający o niemym ninja, osiągnął zaledwie 40 mln dolarów globalnie, pokazując, że nie wszystkie projekty spotykają się z tak dużym zainteresowaniem.

Landis, wracający do Hollywood po kilku latach przerwy, ma szansę przygotować bardziej klasyczne podejście do historii, podczas gdy McBride, dzięki doświadczeniu w horrorze i komedii, może zaproponować świeże, nietypowe spojrzenie na G.I. Joe. Poprzednie filmy marki charakteryzowały widowiskowe sceny bitewne, rozpoznawalne postacie i prostą strukturę fabularną, co daje studio solidny punkt wyjścia do nowych wariantów, które mają szansę przyciągnąć zarówno fanów klasycznych zabawek, jak i nowych widzów ciekawych odświeżonej wersji kultowych żołnierzy. Czekamy na więcej szczegółów.

Źródło:https://bleedingcool.com/movies/two-different-g-i-joe-movies-are-in-early-works-for-some-reason/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




