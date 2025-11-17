Najgorsze gry 2025 roku według Metacritic. Pierwsze miejsce nie powinno dziwić

Coroczne podsumowanie Metacritic ujawnia listę gier z najgorszymi ocenami krytyków.
Jak co roku Metacritic publikuje podsumowanie koncentrujące się zazwyczaj na produkcjach, które trafiają na najwyższe pozycje w rankingach. Jest to moment radosnego doceniania hitów, choć nie mniej istotne są te tytuły, które lądują na samym końcu, budząc niesmak i konsternację. Na czele tej niechlubnej listy znalazły się MindsEye, Tamagotchi Plaza oraz Ambulance Life: A Pandemic Simulator.
Najgorszą grą roku, która zajęła niechlubne pierwsze miejsce w rankingu, okazało się MindsEye. Tytuł ten uzyskał katastrofalny wynik 37 punktów. Co istotne, jak zauważa serwis VGC, MindsEye należy do zaledwie ośmiu gier wydanych w bieżącej dekadzie (od 2020 roku), które osiągnęły tak niskie noty. Produkcję tę cechowała wyjątkowo burzliwa faza rozwoju, a premiera zawiodła graczy.
GramTV przedstawia:
Drugą najgorzej ocenianą grą zostało Tamagotchi Plaza, które zdobyło 43 punkty. Jak czytamy w recenzjach w serwisie Metacritic, produkcja ma być „nijaka”, szybko się nudzi i rozczarowuje. Ostatnie miejsce na podium zajęło natomiast Ambulance Life: A Pandemic Simulator z wynikiem 44 punktów.
Kolejna gra, która generuje sporo szumu w rankingu, zajęła dziewiąte miejsce. Jest to Nintendo Switch 2 Welcome Tour z wynikiem 54. Tytuł ten spotkał się z ogromną falą krytyki od momentu jego zapowiedzi. Jest to płatna produkcja, kosztująca dziesięć dolarów, która miała za zadanie zapoznać użytkowników z licznymi funkcjami nowej konsoli. Wiele głosów w społeczności i wśród komentatorów branżowych sugerowało, że to właśnie opłata miała negatywny wpływ na recenzje, gdyż element ten powinien być darmowy, lub dołączony do konsoli.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!