Najgorsze gry 2025 roku według Metacritic. Pierwsze miejsce nie powinno dziwić

Jak co roku Metacritic publikuje podsumowanie koncentrujące się zazwyczaj na produkcjach, które trafiają na najwyższe pozycje w rankingach. Jest to moment radosnego doceniania hitów, choć nie mniej istotne są te tytuły, które lądują na samym końcu, budząc niesmak i konsternację. Na czele tej niechlubnej listy znalazły się MindsEye, Tamagotchi Plaza oraz Ambulance Life: A Pandemic Simulator.

Najgorszą grą roku, która zajęła niechlubne pierwsze miejsce w rankingu, okazało się MindsEye. Tytuł ten uzyskał katastrofalny wynik 37 punktów. Co istotne, jak zauważa serwis VGC , MindsEye należy do zaledwie ośmiu gier wydanych w bieżącej dekadzie (od 2020 roku), które osiągnęły tak niskie noty . Produkcję tę cechowała wyjątkowo burzliwa faza rozwoju, a premiera zawiodła graczy .

Drugą najgorzej ocenianą grą zostało Tamagotchi Plaza, które zdobyło 43 punkty. Jak czytamy w recenzjach w serwisie Metacritic, produkcja ma być „nijaka”, szybko się nudzi i rozczarowuje. Ostatnie miejsce na podium zajęło natomiast Ambulance Life: A Pandemic Simulator z wynikiem 44 punktów.

Kolejna gra, która generuje sporo szumu w rankingu, zajęła dziewiąte miejsce. Jest to Nintendo Switch 2 Welcome Tour z wynikiem 54. Tytuł ten spotkał się z ogromną falą krytyki od momentu jego zapowiedzi. Jest to płatna produkcja, kosztująca dziesięć dolarów, która miała za zadanie zapoznać użytkowników z licznymi funkcjami nowej konsoli. Wiele głosów w społeczności i wśród komentatorów branżowych sugerowało, że to właśnie opłata miała negatywny wpływ na recenzje, gdyż element ten powinien być darmowy, lub dołączony do konsoli.

