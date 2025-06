Krytycy nie mają litości dla MindsEye. Niskie notowania gry na Metacritic

To jedna z niżej notowanych gier tego roku.

Niedawno swoją premierę miała gra MindsEye — narracyjna, jednoosobowa gra akcji, osadzona w nieodległej przyszłości, w pustynnym mieście Redrock. Gracze mieli otrzymać emocjonującą historię z widowiskowymi pościgami, efektowną walką i filmowymi przerywnikami. Wszystko to firmowane nazwiskiem Lesliego Benziesa, byłego producenta serii GTA. Niestety, rzeczywistość szybko zweryfikowała oczekiwania. Gra ma bardzo niskie oceny na Steam, ba, nawet twórcy zaczęli przepraszać za złą kondycje gry. Co na to krytycy?

MindsEye zawodzi. Krytycy wystawiają niskie noty

Gra zebrała fatalne recenzje zarówno od krytyków, jak i od graczy. W serwisie Metacritic wersja PC może „pochwalić się” oceną zaledwie 43 punktów, a średnia ocen użytkowników wynosi tylko 2,6. To jedna z najniżej ocenianych premier tego roku.