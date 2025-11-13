Pięć lat z PS5. Statystyki Sony pokazują skalę sukcesu konsoli

Dokładnie pięć lat temu, w listopadzie 2020 roku, PlayStation 5 zadebiutowało na rynku. O tym wydarzeniu postanowiono przypomnieć za pośrednictwem oficjalnego bloga PlayStation. Shuzo Kikuchi, wiceprezes ds. zarządzania produktem w Sony Interactive Entertainment, świętując piątą rocznicę, przybliża, jak konsola PS5 ewoluowała rok po roku.

PS5 ma już 5 lat. Sony podsumowuje ewolucję platformy

Jak przekazano na blogu PlayStation, premiera PS5 w 2020 roku „na nowo zdefiniowała, czym może być konsola”. Wspomina się między innymi o funkcji Share Screen, która została użyta ponad 1,6 miliarda razy. Dodatkowo dowiadujemy się, że co czwarty użytkownik konsoli włączył co najmniej jedną z funkcji ułatwień dostępu, których liczba wzrosła z początkowych 11 do 20 w 2025 roku.