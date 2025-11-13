Pięć lat z PS5. Statystyki Sony pokazują skalę sukcesu konsoli

Dokładnie pięć lat temu, w listopadzie 2020 roku, PlayStation 5 zadebiutowało na rynku. O tym wydarzeniu postanowiono przypomnieć za pośrednictwem oficjalnego bloga PlayStation. Shuzo Kikuchi, wiceprezes ds. zarządzania produktem w Sony Interactive Entertainment, świętując piątą rocznicę, przybliża, jak konsola PS5 ewoluowała rok po roku.
PS5 ma już 5 lat. Sony podsumowuje ewolucję platformy
Jak przekazano na blogu PlayStation, premiera PS5 w 2020 roku „na nowo zdefiniowała, czym może być konsola”. Wspomina się między innymi o funkcji Share Screen, która została użyta ponad 1,6 miliarda razy. Dodatkowo dowiadujemy się, że co czwarty użytkownik konsoli włączył co najmniej jedną z funkcji ułatwień dostępu, których liczba wzrosła z początkowych 11 do 20 w 2025 roku.
Kolejne lata przyniosły PlayStation 5 funkcje takie jak Cross-Gen Share Play czy możliwość udostępniana screenshotów z gier za pośrednictwem PlayStationApp. Ta druga opcja zaowocowała liczbą 5,6 miliarda przesłanych zrzutów ekranów. W 2023 roku pojawiło się PS VR2, a także DualSense Edge. Rok później gracze otrzymali PlayStation 5 Pro.
Artykuł dostarcza też innych, ciekawych statystyk. Jak przekazano, łącznie sprzedano ponad 84 miliony egzemplarzy PlayStation 5 na całym świecie. „Gdyby ustawić w rzędzie wszystkie sprzedane dotąd PS5, łącznie miałyby one długość ponad 28 600 kilometrów”. Ponadto podano, że ponad 4000 twórców wydało ponad 7500 gier na PS5. Gracze łącznie zdobyli 40 miliardów trofeów, w tym 110 milionów platyn. Jeśli chodzi o łączny czas spędzony na rozgrywce przy PS5, mowa o 100 miliardach godzin.
