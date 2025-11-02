Zaloguj się lub Zarejestruj

HUNTR/X ponownie na szczycie listy singli. To już dziewiąty raz!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/02 11:00
0
0

Zespół HUNTR/X z uniwersum KPop Demon Hunters po raz dziewiąty wspina się na szczyt listy przebojów z utworem “Golden”.

Po dwóch tygodniach dominacji Taylor Swift i jej megahitu “The Fate of Ophelia”, HUNTR/X odzyskują koronę i wracają na szczyt listy singli. Z kolei Raye z energicznym singlem “Where Is My Husband!” awansuje o jedno oczko w górę i zajmuje trzecie miejsce.

HUNTER/X
HUNTER/X

HUNTER/X wracają na szczyt z singlem “Golden”

Z pewnością ogromne gratulacje należą się również Dave’owi i Lily Allen, którzy mają powody do świętowania. Aż trzy ich utwory z nowych albumów znalazły się w TOP 20. Dave zaliczył najwyższy debiut tego tygodnia. Dzięki jego utworowi “Raindance” z gościnnym udziałem Tems wskoczył prosto na piąte miejsce. Kolejny singiel “History” z Jamesem Blakiem, trafił do TOP 10, a “Chapter 16” z Kano wylądował na 11 pozycji. Dzięki temu Dave stał się dopiero drugim brytyjskim raperem w historii, któremu udało się mieć trzy utwory jednocześnie w TOP 40, dołączając tym samym do Stormzy’ego, który osiągnął ten wyczyn w 2019 roku.

Po siedmioletniej przerwie powróciła również Lily Allen i to w wielkim stylu. Jej piosenka “Pussy Palace” zadebiutowała na 12 miejscu, z kolei utwór “West End Girl” zajął pozycję 17. Do zestawienia załapał się także jej trzeci utwór “Madeline”.

GramTV przedstawia:

W całkiem mocnym natarciu są brytyjscy muzycy, którzy licznie okupują listę singli. Przykładowo Skye Newman kontynuuje swój świetny rok za sprawą singla “FU & UF”, który wskoczył na 18 miejsce, a utwór “Family Matters” wrócił do listy na 25 pozycję po premierze debiutanckiej EP-ki SE9 Part 1. Na koniec nie mogło zabraknąć prawdziwej klasyki sezonu. Michael Jackson i jego nieśmiertelny hit “Thriller” powrócił do TOP 40, zajmując 33 miejsce, co idealnie zgrało się z Halloween.

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/185219/HUNTR-X-top-the-Singles-Chart-for-the-ninth-time

Tagi:

Muzyka
ranking
muzyka
Netflix
piosenka
Taylor Swift
zestawienie
utwór
muzyka popowa
singiel
KPOP
KPop Demon Hunters
lista przebojów
HUNTER/X
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112