HUNTR/X ponownie na szczycie listy singli. To już dziewiąty raz!

Po dwóch tygodniach dominacji Taylor Swift i jej megahitu “The Fate of Ophelia”, HUNTR/X odzyskują koronę i wracają na szczyt listy singli. Z kolei Raye z energicznym singlem “Where Is My Husband!” awansuje o jedno oczko w górę i zajmuje trzecie miejsce.

HUNTER/X wracają na szczyt z singlem “Golden”

Z pewnością ogromne gratulacje należą się również Dave’owi i Lily Allen, którzy mają powody do świętowania. Aż trzy ich utwory z nowych albumów znalazły się w TOP 20. Dave zaliczył najwyższy debiut tego tygodnia. Dzięki jego utworowi “Raindance” z gościnnym udziałem Tems wskoczył prosto na piąte miejsce. Kolejny singiel “History” z Jamesem Blakiem, trafił do TOP 10, a “Chapter 16” z Kano wylądował na 11 pozycji. Dzięki temu Dave stał się dopiero drugim brytyjskim raperem w historii, któremu udało się mieć trzy utwory jednocześnie w TOP 40, dołączając tym samym do Stormzy’ego, który osiągnął ten wyczyn w 2019 roku.