Football Manager 26 wśród najgorzej ocenianych gier w historii Steama

Football Manager 26 zdecydowanie nie zaliczył udanego startu. Jak informowaliśmy wczoraj, gra spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem wśród użytkowników Steama, a jedynie 23% z ponad 7,5 tysiąca opinii jest pozytywnych. Taki wynik statecznie doprowadził do umieszczenia tytułu na niesławnej liście Steam, zawierającej najgorzej oceniane produkcje.

Football Manager 26 zmasakrowany przez graczy. Trafił na listę najgorszych gier Steam

Choć Football Manager 26 został przyjęty przez krytyków z zaskakującą życzliwością, zdobywając recenzje lepsze niż przewidywano (72/100 w serwisie Metacritic), to społeczność graczy zareagowała znacznie ostrzej. Strona gry w sklepie Steam została błyskawicznie zalana negatywnymi opiniami.