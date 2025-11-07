Football Manager 26 wśród najgorzej ocenianych gier w historii Steama

Football Manager 26 zmasakrowany przez graczy. Trafił na listę najgorszych gier Steam
Choć Football Manager 26 został przyjęty przez krytyków z zaskakującą życzliwością, zdobywając recenzje lepsze niż przewidywano (72/100 w serwisie Metacritic), to społeczność graczy zareagowała znacznie ostrzej. Strona gry w sklepie Steam została błyskawicznie zalana negatywnymi opiniami.
Według ustaleń FootballGamingZone bazujących na danych z serwisu Steam250, Football Manager 26 zdołał już zająć siódme miejsce na liście najgorzej ocenianych gier w historii Steam. Gorzej oceniano takie produkcje jak War of the Three Kingdoms czy Command & Conquer 4 Tiberian Twilight.
Nowe fundamenty wyznaczają początek twojej drogi ku piłkarskiej legendzie. Stworzony na silniku Unity, FM26 pozwala ci decydować o swoim przeznaczeniu i rozwoju poszczególnych wątków.
Odnowiony interfejs i jeszcze bardziej realne wrażenia z dnia meczu przenoszą cię prosto na murawę i pozwalają przeżyć każdą chwilę decydującą o losach meczu.
Przebuduj swoją drużynę, korzystając z zaawansowanych narzędzi transferowych, i ukształtuj filozofię gry jak nigdy wcześniej, dzięki nowym rozwiązaniom oferującym niezrównany realizm taktyczny. – czytamy w opisie gry.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Football Manager 26 ukazał się 4 listopada 2025 roku. Za tytuł odpowiada Sports Interactive.
