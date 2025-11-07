Zaloguj się lub Zarejestruj

Football Manager 26 wśród najgorzej ocenianych gier w historii Steama

Patrycja Pietrowska
2025/11/07 10:00
Gracze wystawili miażdżące oceny.

Football Manager 26 zdecydowanie nie zaliczył udanego startu. Jak informowaliśmy wczoraj, gra spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem wśród użytkowników Steama, a jedynie 23% z ponad 7,5 tysiąca opinii jest pozytywnych. Taki wynik statecznie doprowadził do umieszczenia tytułu na niesławnej liście Steam, zawierającej najgorzej oceniane produkcje.

Football Manager 26
Football Manager 26

Football Manager 26 zmasakrowany przez graczy. Trafił na listę najgorszych gier Steam

Choć Football Manager 26 został przyjęty przez krytyków z zaskakującą życzliwością, zdobywając recenzje lepsze niż przewidywano (72/100 w serwisie Metacritic), to społeczność graczy zareagowała znacznie ostrzej. Strona gry w sklepie Steam została błyskawicznie zalana negatywnymi opiniami.

Według ustaleń FootballGamingZone bazujących na danych z serwisu Steam250, Football Manager 26 zdołał już zająć siódme miejsce na liście najgorzej ocenianych gier w historii Steam. Gorzej oceniano takie produkcje jak War of the Three Kingdoms czy Command & Conquer 4 Tiberian Twilight.

Nowe fundamenty wyznaczają początek twojej drogi ku piłkarskiej legendzie. Stworzony na silniku Unity, FM26 pozwala ci decydować o swoim przeznaczeniu i rozwoju poszczególnych wątków.

Odnowiony interfejs i jeszcze bardziej realne wrażenia z dnia meczu przenoszą cię prosto na murawę i pozwalają przeżyć każdą chwilę decydującą o losach meczu.

Przebuduj swoją drużynę, korzystając z zaawansowanych narzędzi transferowych, i ukształtuj filozofię gry jak nigdy wcześniej, dzięki nowym rozwiązaniom oferującym niezrównany realizm taktyczny. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Football Manager 26 ukazał się 4 listopada 2025 roku. Za tytuł odpowiada Sports Interactive.

Źródło:https://insider-gaming.com/football-manager-26-cracks-steams-all-time-top-10-worst-games-list/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

