Zaloguj się lub Zarejestruj

Wybrano najleszą komedię wszech czasów. Czy to trafny wybór?

Jakub Piwoński
2025/11/25 21:00
0
0

Raczej, bo to zawsze kwestia gustu, choć wiele cech filmu wskazuje jego unikalną wartość.

Z rankingami jest tak, jak z gustem - każdy ma swój. Tu jednak idziemy za przykładem samego Variety. Portal opublikował ranking najlepszych komedii. To 100 najlepszych komedii wszech czasów. Na szczycie znalazła się Naga broń. Ale ta oryginalna, z 1988, nie tegoroczny reboot.

Naga broń
Naga broń

Naga broń najlepszą komedią wszech czasów według Variety

W zestawieniu nie zabrakło zaskoczeń. Drugie miejsce zajęło Pół żartem, pół serio, choć typowano, że to właśnie ten tytuł wygra. Według Variety kultowa Naga broń, obraz Zuckera, Abrahamsa i Zuckera, to przykład komedii niemal doskonałej — z gagiem w każdej sekundzie, perfekcyjnym tempem i bezbłędną, kamienną mimiką Lesliego Nielsena. Redakcja podkreśla, że Naga broń nie zestarzała się ani odrobinę, a jej szczera, pozbawiona cynizmu parodia jest dziś rzadkością.

Nie obyło się jednak bez dyskusyjnych wyborów. Płonące siodła wylądowały dopiero na 77. miejscu, a Czy leci z nami pilot? na 62. — co wielu czytelników uznało za poważne niedoszacowanie. Zaskakuje także wysoka pozycja Pięknych istot, które pokonały m.in. Big Lebowskiego. W rankingu znalazł się Ace Ventura, ale zabrakło Głupiego i głupszego, co wywołało kolejną falę komentarzy.

GramTV przedstawia:

Wątpliwości budzi także obecność wielu komediodramatów — Być jak John Malkovich, czy Fargo – bo choć znakomite, daleko wykraczają poza ramy komedii. W oczach wielu komentujących, zabrakło klasyków pokroju Generała, Dzisiejszych czasów czy Gliniarza z Beverly Hills, a także wczesnych filmów Woody’ego Allena.

Variety chciało w ten sposób dać do zrozumienia, jak wspaniałym gatunkiem jest komedia, którą uznawano, uznaje się, że jest obecnie na wymarciu. Jak sugerują redaktorzy Variety, ranking mógł powstać w oparciu o wewnętrzną punktację — od liczby śmiechów na minutę, przez wpływ popkulturowy, po wyniki kasowe. W efekcie powstała lista, która jednocześnie celebruje komedię i… prowokuje do gorących dyskusji o tym, co naprawdę nas bawi. Dwudziestka najlepszych komedii wygląda w sposób następujący, ale odsyłamy także do pełnej listy.

  • Naga broń: Z akt wydziału policyjnego!
  • Pół żartem, pół serio
  • Annie Hall
  • Dyktator
  • Niezła sztuka
  • Monty Python i Święty Graal
  • Kacza zupa
  • Fargo
  • Młody Frankenstein
  • Dzień świstaka
  • Sherlock Jr.
  • Tootsie
  • Dr Strangelove
  • Bezdroża
  • Playtime
  • Dziewczyna Piętaszek
  • The Heartbreak Kid
  • Oto Spinal Tap
  • Ich noce
  • Supersamiec
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/24/variety-names-naked-gun-best-comedy-of-all-time

Tagi:

Popkultura
Naga broń
komedia
ranking
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112