Wybrano najleszą komedię wszech czasów. Czy to trafny wybór?

Nie obyło się jednak bez dyskusyjnych wyborów. Płonące siodła wylądowały dopiero na 77. miejscu, a Czy leci z nami pilot? na 62. — co wielu czytelników uznało za poważne niedoszacowanie. Zaskakuje także wysoka pozycja Pięknych istot, które pokonały m.in. Big Lebowskiego. W rankingu znalazł się Ace Ventura, ale zabrakło Głupiego i głupszego, co wywołało kolejną falę komentarzy.

Wątpliwości budzi także obecność wielu komediodramatów — Być jak John Malkovich, czy Fargo – bo choć znakomite, daleko wykraczają poza ramy komedii. W oczach wielu komentujących, zabrakło klasyków pokroju Generała, Dzisiejszych czasów czy Gliniarza z Beverly Hills, a także wczesnych filmów Woody’ego Allena.

Variety chciało w ten sposób dać do zrozumienia, jak wspaniałym gatunkiem jest komedia, którą uznawano, uznaje się, że jest obecnie na wymarciu. Jak sugerują redaktorzy Variety, ranking mógł powstać w oparciu o wewnętrzną punktację — od liczby śmiechów na minutę, przez wpływ popkulturowy, po wyniki kasowe. W efekcie powstała lista, która jednocześnie celebruje komedię i… prowokuje do gorących dyskusji o tym, co naprawdę nas bawi. Dwudziestka najlepszych komedii wygląda w sposób następujący, ale odsyłamy także do pełnej listy.