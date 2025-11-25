Wybrano najleszą komedię wszech czasów. Czy to trafny wybór?

Z rankingami jest tak, jak z gustem - każdy ma swój. Tu jednak idziemy za przykładem samego Variety. Portal opublikował ranking najlepszych komedii. To 100 najlepszych komedii wszech czasów. Na szczycie znalazła się Naga broń. Ale ta oryginalna, z 1988, nie tegoroczny reboot.
Naga broń najlepszą komedią wszech czasów według Variety
Nie obyło się jednak bez dyskusyjnych wyborów. Płonące siodła wylądowały dopiero na 77. miejscu, a Czy leci z nami pilot? na 62. — co wielu czytelników uznało za poważne niedoszacowanie. Zaskakuje także wysoka pozycja Pięknych istot, które pokonały m.in. Big Lebowskiego. W rankingu znalazł się Ace Ventura, ale zabrakło Głupiego i głupszego, co wywołało kolejną falę komentarzy.
Wątpliwości budzi także obecność wielu komediodramatów — Być jak John Malkovich, czy Fargo – bo choć znakomite, daleko wykraczają poza ramy komedii. W oczach wielu komentujących, zabrakło klasyków pokroju Generała, Dzisiejszych czasów czy Gliniarza z Beverly Hills, a także wczesnych filmów Woody’ego Allena.
Variety chciało w ten sposób dać do zrozumienia, jak wspaniałym gatunkiem jest komedia, którą uznawano, uznaje się, że jest obecnie na wymarciu. Jak sugerują redaktorzy Variety, ranking mógł powstać w oparciu o wewnętrzną punktację — od liczby śmiechów na minutę, przez wpływ popkulturowy, po wyniki kasowe. W efekcie powstała lista, która jednocześnie celebruje komedię i… prowokuje do gorących dyskusji o tym, co naprawdę nas bawi. Dwudziestka najlepszych komedii wygląda w sposób następujący, ale odsyłamy także do pełnej listy.
- Naga broń: Z akt wydziału policyjnego!
- Pół żartem, pół serio
- Annie Hall
- Dyktator
- Niezła sztuka
- Monty Python i Święty Graal
- Kacza zupa
- Fargo
- Młody Frankenstein
- Dzień świstaka
- Sherlock Jr.
- Tootsie
- Dr Strangelove
- Bezdroża
- Playtime
- Dziewczyna Piętaszek
- The Heartbreak Kid
- Oto Spinal Tap
- Ich noce
- Supersamiec
