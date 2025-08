Najgorsza gra 2025 roku w mega promocji. Pudełkowe wydanie na PlayStation 5 taniej

MindsEye od byłego dewelopera serii Grand Theft Auto podbiło rynek, ale nie w taki sposób, jaki studio Build A Rocket Boy by chciało. Nie bez przyczyny MindsEye przez wielu uważany jest za najgorszą grę tego roku. Potwierdzają to liczne negatywne recenzje i opinie graczy. Jeżeli jednak chcielibyście skusić się na ogranie tego tytułu, to teraz możecie to zrobić, kupując grę na PlayStation 5 w dużej promocji.

MindsEye w promocji na PlayStation 5

MindsEye w wersji Deluxe Edition jest dostępny na Allegro za jedyne 104,76 zł. To spora obniżka względem ceny sugerowanej, która na PlayStation 5 w pudełkowym wydaniu wynosi aż 229 zł.