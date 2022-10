Najczęściej pobierane gry z PlayStation Store. Sony prezentuje wrześniową listę

Na oficjalnym blogu PlayStation opublikowano listę najchętniej pobieranych gier z PlayStation Store we wrześniu 2022 roku. Okazuje się, że wśród graczy PlayStation 5 największą popularnością cieszyły się gry sportowe w postaci FIFA 23 i NBA 2K23. W Europie wspomniane tytuły zajęły odpowiednio pierwsze oraz drugie miejsce, a w USA i Kanadzie popularniejsza okazała się wirtualna koszyków. Trzecie miejsce na obu kontynentach należało natomiast do The Last of Us Part 1.



W przypadku PlayStation 4 pierwsze dwa miejsca – zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej – prezentują się dokładnie tak samo, jak na PlayStation 5. Zmiany widoczne są jednak na ostatnim stopniu podium. Na naszym kontynencie trzecie miejsce należało do Grand Theft Auto V, a w USA i Kanadzie do Madden NFL 23.



Najchętniej pobieraną grą na PlayStation VR we wrześniu 2022 roku ponownie na obu kontynentach okazał się Beat Saber. Najpopularniejszą produkcją free-to-play w Europie okazało się natomiast Rumbleverse, a w USA i Kanadzie królował Fortnite. Pełną listę najchętniej pobieranych gier z PlayStation Store we wrześniu 2022 roku znajdziecie pod tym adresem.

Najchętniej pobierane gry z PlayStation Store – wrzesień 2022:

PlayStation 5 (Europa)