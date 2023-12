Najczęściej piracone seriale 2023 roku. Produkcje Disney+ i Apple TV najpopularniejsze w „torrentowym kinie”

Do zakończenia roku już zaledwie kilka dni, a więc proponujemy kolejny ranking. Tym razem jest to Top 10 najczęściej piraconych seriali.

Prze wiele lat pierwsze miejsce na tej niechlubnej liście zajmował serial Gra o tron . Jednak wraz z zakończeniem jego emisji, pozycja lidera przypadała innym produkcjom. I przez dwa lata z rzędy, to premiery Disney+ były najchętniej pobierane z torrentów – Wandavision w 2020 roku i The Mandalorian w 2021. ” zwyciężyły odpowiednio w 2020 i 2021 roku. Ich dominację zakończyło pojawienie się Rodu smoka od HBO. A jak wygląda sytuacja w mijającym roku?

Tytuł najczęściej piraconego serialu 2023 roku zdobywa The Las of Us. Jednak to produkcje Disney+ zdominowały ranking, a konkretnie The Mandalorian, Loki, Ahsoka i Tajna inwazja. O jedno oczko niżej uplasowało się Apple TV, którego trzy seriale – Silos, Monarch: Dziedzictwo potworów i Ted Lasso, najbardziej przypadły do gustu ludziom pobierającym nielegalne treści z sieci.