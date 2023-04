Recenzja trzeciego sezonu The Mandalorian. Tak obyczaj na pewno nie każe

Po drugim sezonie The Mandalorian można było mieć nadzieję, że chociaż ten serial nie zostanie dotknięty popadaniem w coraz większy marazm gwiezdowojennej serii. Lucasfilm ma poważny problem ze Star Warsami, od których odwraca się coraz więcej widzów. Brak kinowych produkcji i rozczarowujący poziom seriali (poza Andorem), doprowadziły franczyzę do najgorszego momentu w całej swojej długiej historii. Chociaż kolejne projekty z Gwiezdnych wojen są zapowiadane, to seria czeka na swój kolejny przełom, który pozwoliłby na nowo rozbudzić miłość do marki milionom fanom na całym świecie. Niestety trzeci sezon The Mandalorian do tego się nie przyczyni, bo choć nadal jest to serial stojący kilka półek wyżej od Księgi Boby Fetta i Obi-Wana Kenobiego, to pozostaje daleko w tyle Andorem, czy nawet poprzednimi przygodami Din Djarina i Grogu.

Grogu? A co on tu robi?

Twórcy popełniają ogromny błąd już na początku pierwszego odcinka nowego sezonu. Jak doskonale pamiętamy, Djarin powierzył opiekę nad Grogu Luke’owi Skywalkerowi, tymczasem nowe odcinki w żaden sposób nie wyjaśniają, jak „Baby Yoda” ponownie znalazł się u Mandalorianina. Pokazuje to przykre podejście twórców serialu, jak i całego Lucasfilm, do swoich widzów, którzy przez brak jakiegokolwiek podsumowania wcześniejszych wydarzeń, zostają zmuszeni do nadrobienia Księgi Boby Fetta lub zastanawiania się, czy przypadkiem nie ominęli jakiegoś odcinka drugiego sezonu. Panowie Jon Favreau i Dave Filoni, tak się po prostu nie godzi.

Aż dziwne, że brak podsumowania nie wywołał większych kontrowersji, ale jeszcze przed premierą trzeciego sezonu można było zauważyć raczej letnie emocje dotyczące nowych odcinków. Tak to właśnie wygląda, gdy kolejne produkcje z uniwersum regularnie wszystkich rozczarowują (przestroga dla Marvela). I podobnie jest z najnowszymi odcinkami The Mandalorian, które pozostawiają po finale duży niedosyt. Pomijając już fakt, że kolejny raz otrzymujemy odcinki różnej długości, to gdyby skrócić ten sezon o 2-3 odcinki, główny wątek kompletnie nic by nie stracił. Najbardziej widać to po tym nieszczęsnym Grogu, który rzeczywiście mógłby dalej szkolić się na Jedi u Luke’a, a serial nic by nie stracił na braku, jakby nie było, jednego z głównych bohaterów.

Zresztą to kolejny problem trzeciego sezonu The Mandalorian, w którym Din Djarin przestaje być jedyną centralną postacią. Twórcy bardzo chcieli uczynić z serialu historię o Mandalorianach i odzyskaniu ich planety, co akurat jest ciekawym, choć nie do końca odpowiednio poprowadzonym wątkiem. Dlatego też ważną rolę pełni Bo-Katan Kryze, która jednoczy swoich ludzi, z każdej strony politycznej barykady, aby wspólnymi siłami znów mogli zamieszkać na Mandalore i pokonać zagrażającą im imperialną armię dowodzoną przez Moffa Gideona. I niby wszystko jest na swoim miejscu, ale zanim dotrzemy do tego momentu, musimy przejść przez lepsze i gorsze odcinki.