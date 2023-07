Recenzja serialu Tajna Inwazja. Marvel nie uczy się na błędach

Wydawało się, że po żenującej Mecenas She-Hulk studio wyciągnie lekcję i poprawi jakość swoich seriali. Właśnie z tego powodu niektóre produkcje zostały opóźnione, inne skasowane, a nieliczne przerodziły się w pełnometrażowe lub krótkometrażowe filmy, aby nigdy więcej nie dopuścić do kolejnego blamażu, jakim było wprowadzenie Jennifer Walters. Dlatego na premierę kolejnego serialu z MCU czekaliśmy aż rok, wierząc, że studio chce dopracować swoją produkcję, aby Tajna Inwazja stała się reprezentantem nowej fali Marvela, który wsłuchuje się w opinie widzów, dążąc do zmian jakości nie tylko scenariuszy, ale również w realizacji. Już pierwsze odcinki udowodniły, że nic z tego nie wyjdzie i najnowszą superbohaterską produkcję będzie trzeba spisać na straty. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie to tytuł, który może być nawet gorszy od niesławnych serialowych przygód She-Hulk.

Tajna Inwazja miała być brakującym ogniwem w uniwersum Marvela. Produkcją skierowaną również do dojrzalszego widza, który mógłby zainteresować się kryminalną, szpiegowską otoczką, nawet bez znajomości całego MCU. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna już w pierwszych odcinkach, gdzie serial uwydatnił wiele ze swoich licznych problemów. I chociaż twórcy spełnili część obietnic, rzeczywiście stawiając tym razem na thriller z silnymi politycznymi wątkami, to koniec końców fabuła została oparta na bardzo lichych fundamentach, gdzie nie brakowało uproszczeń i wielu większych i mniejszych głupot, które z miejsca odstraszały osoby zmęczone kolejnymi tymi samymi produkcjami z logiem Marvela.

Niestety sytuacja nie poprawiła się w dalszej części sezonu, gdzie liczne błędy zostały nie tylko powielone, ale również doszło sporo nowych, a chwalone elementy z pierwszych epizodów zamieniono w wady. Najlepszym tego przykładem jest Gravik, lider separatystycznego ugrupowania Skrulli, który zapragnął zniszczyć ludzkość, aby stworzyć na Ziemi idealne miejsce do zamieszkania dla jego rasy. Jego motywacje od początku były pretekstowe, ale nie najgorzej przedstawione w serialu, gdzie można było zrozumieć jego podejście, a w szczególności rozczarowanie działaniami Nicka Fury’ego i Talosa. Niestety wprawnego w politycznych intrygach bojownika zamieniono we wtórnego i do bólu nudnego antagonistę i nawet Kingsley Ben-Adir nie potrafił wykrzesać z tej postaci czegoś więcej. Tym samym Gravik dołączył do grona najgorszych złoczyńców w całym MCU.

Zresztą cały wątek Skrulli nie został odpowiednio przemyślany, a już tym bardziej zrealizowany. W założeniach Tajna Inwazja miała być wstępem do wielkiego wydarzenia, którego kulminacją będzie Avengers: Secret Wars. Niestety w żadnym momencie serialu nie czuć wagi jakichkolwiek wydarzeń, które miałyby zmienić losy uniwersum. Zresztą dopiero co mieliśmy przejmować się potężnym Kangiem Zdobywcą w Ant-Man i Osa: Kwantomania, a Marvel zaproponował nam wstęp do innego swojego wydarzenia, którego skutki odczujemy dopiero za kilka lat. Obawiam się jednak, że jak tak dalej pójdzie, to studio będzie musiało zrewidować swoje plany i skupić się tylko na jednym wątku, aby porządnie go dopracować, zamiast jednocześnie rozwijać dwa „eventy”.