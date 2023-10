Gen V będzie kontynuowany. Amazon zamówił drugi sezon spin-offu The Boys

Amazon pewny jest swojego serialu ze świata The Boys i już w połowie pierwszego sezonu ogłosili zamówienie na drugi sezon. Serial cieszy się wysoką oglądalnością na platformie Prime Video, a opinie fanów są na tyle dobre, że firmie nie pozostało nic innego, jak ruszyć z pracami nad nowymi odcinkami.

Poszerzanie uniwersum The Boys o serial tak odważny jak Gen V było dla nas i naszych wspaniałych partnerów z Sony niesamowitą podróżą. Od naszej pierwszej rozmowy z showrunnerami Michele Fazekasem i Tarą Butters, a także [producentami wykonawczymi] Erikiem Kripke, Evanem Goldbergiem i Sethem Rogenem wiedzieliśmy, że pokolenie V przesunie kolejne granice. Ich bezkompromisowe podejście jest dokładnie tym, co uwielbiają widzowie, i pomogło Gen V stać się serialem numer jeden w Prime Video w ponad 130 krajach. Gen V to najpopularniejszy nowy oryginalny serial Prime Video w 2023 r. i jesteśmy podekscytowani, że nasza niesamowita obsada i ekipa będą nadal opowiadać naszym widzom odważne historie z Gen V – powiedział Vernon Sanders, szef telewizji w Amazon MGM Studios.