Sly – charakter, upór i talent, czyli jak rodzą się legendy. Recenzja filmu Netflixa

Facet z nizin społecznych, bez grosza przy duszy, bez wykształcenia i z tendencją do wplątywania się w kłopoty nie trafił do półświatka, ale stał się ikoną kina akcji. Jak to się udało? Upór, siła charakteru, talent, głód sukcesu oraz wielka wrażliwość, o którą trudno go było podejrzewać, zsumowały się w wielki sukces.

Film to wiedza o Stallone przekazana w pigułce, bez owijania w bawełnę, ale w bardzo wysmakowany sposób. Odbywamy podróż przez życie aktora-od niełatwego dzieciństwa, przez trudne stosunki z ojcem, walkę o przetrwanie, pierwsze sukcesy, sławę, porażki, niepowodzenia i tragedie. Trzeba przyznać, że ten człowiek nie miał łatwo i wszystko, co dzisiaj ma, musiał wyrywać losowi, walcząc o swoje. Bez wątpienia można go stawiać jako prawdziwy, spełniony przykład amerykańskiego snu o sukcesie.

Sly jest całkowitym przeciwieństwem The Family Stallone, które to ukazało się całkiem niedawno u innego streamera i okazało się śmieciowym reality TV, w którym rodzina aktora, jak i on sam ukazani są jako zrobieni z plastiku ludzie, których jedynym zadaniem jest życie w luksusie. Pozostawiając całkowicie z boku dyskusję, dlaczego zgodził się na udział w czymś takim, muszę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że Netflix poszedł w innym kierunku, kreując obraz wspaniałego aktora, na który Stallone zwyczajnie zasługuje.

Przez prawie 50 lat Sylvester Stallone jest obecny w kinie, dzięki kultowym rolom, jak Rocky i Rambo, ale także wielu innym kreacjom, bo nie bał się eksperymentować i podejmował rozmaitych wyzwań. Jest to także autor scenariuszy i reżyser, a przede wszystkim człowiek, który sam wykuł swój sukces i za to należy mu się szczególne uznanie i szacunek. Świetnie, że reżyserowi dokumentu, udało się pokazać, postać Stallone wielowymiarowo – jako aktora, scenarzystę, reżysera i producenta.

Mówi się, że Arnold Schwarzenegger nie miał w USA łatwego startu, bo wielki mięśniak z akcentem nie podobał się producentom. Jednak mimo wszystko miał on zaplecze w postaci znajomych i zdobytych dzięki sportowi pieniędzy. Przy tym wszystkim start Stallone to proces trudny jak ewolucja życia na Ziemi. Dzięki filmowi dowiadujemy się, że fascynacja kinem była u niego obecna od szczenięcych lat, ale pech w czasie porodu sprawił, że został na całe życie ze sparaliżowaną lewą stroną twarzy i trudnościami z mówieniem. Ciągle słyszał, że się nie nadaje, że bełkocze, źle wygląda, a mimo tego nigdy się nie poddał, chodził na castingi i uczył się zawodu aktorskiego.

Bez cienia przesady można powiedzieć, że branża filmowa najpierw zrobiła wszystko, żeby go zniechęcić. Wmawiano mu, że z takim wyglądem i głosem nie jest w stanie dotrzeć nigdzie dalej, jak do funkcji statysty, grającego drobnych bandziorów. Ciągle był spychany na margines, a życie bez grosza przy duszy zmuszało do mieszkania w najgorszych dzielnicach, w okropnych norach i przyjęcia roli w filmie, której wstydzi się do dzisiaj. Później, kiedy przyszedł do producentów z ciekawie zapowiadającym się scenariuszem Rocky’ego, próbowano go wykupić, nie dając mu szansy na główną rolę.

Wyraźnie widać, że trudne dzieciństwo i lata walki o byt oraz próby spełnienia marzenia o karierze aktora, ukształtowały jego charakter. To dlatego może teraz pozwolić sobie na opowieści o swoim życiu i karierze, w których nie ma udawania, ale widać w nich człowieka i wciąż płonący w nim zapał do doskonalenia się, rozwoju i smakowania życia. Sly to przecież nie tylko ekranowy twardziel, ale także scenarzysta, reżyser, pisarz, malarz i przede wszystkim człowiek o wielkiej wrażliwości, otwarty na świat, pragnący korzystać z życia i dzielić się nim z bliskimi, przyjaciółmi i fanami.

Sly to niezwykle inspirująca opowieść o sukcesie. O tym, jak go osiągnąć, jak walczyć o swoje poglądy i nie dać się zepchnąć na margines. Jednak nie brakuje tu wzruszających wyznań o rodzinie, kłopotach, porażkach i dramatach. Stallone pokazuje się tu nie jako superbohater, którego znamy z ekranu, ale człowiek niezwykle wrażliwy, dla którego bardzo ważna jest rodzina i przyjaciele, ale także fani, których bardzo szanuje. To przecież dla tych ostatnich wciąż nie składa broni i co chwila wskrzesza starych bohaterów lub kreuje nowych. I jak sam mówi, wciąż nie ma dosyć i ciągle chce pracować.

Sly to prawdziwa legenda Hollywood, to realny bohater, który doszedł do sukcesu tylko dzięki własnemu uporowi i talentowi. Człowiek, który potrafi inspirować, a jego legenda przetrwa na zawsze.