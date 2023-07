Recenzja serialu Silos. Jak kończyć sezony, to tylko w taki sposób

Bardzo długo zajęło Apple odnalezienie swojego hitu z prawdziwego zdarzenia. Wcześniej platforma mogła pochwalić się Tedem Lasso, czy Rozdzieleniem, ale gdy konkurencja zaczęła coraz bardziej wypełniać wysokobudżetową półkę seriali, tak See, Fundacja, czy Inwazja nie zachwycały jakością, potrafiąc się przebić. Ale Apple TV+ nie zamierzało rezygnować i wciąż szukało propozycji, o której byłoby głośno, stając się klejnotem koronnym w bibliotece platformy. I w końcu się doczekali – nie tylko popularnego, ale również jakościowego serialu. Silos udowadnia, że gatunek sci-fi wciąż ma jeszcze wiele do zaoferowania, a receptą są odpowiedni twórcy, którzy rozumieją i szanują materiał źródłowy, nie śpiesząc się z adaptowaniem kolejnych stron książki. Silos to jeden z tych seriali, którego pozazdrościć może każda konkurencyjna platforma.

W ekranizacji powieści Hugha Howeya poznajemy mieszkańców ogromnego silosu, będącym jednym z ostatnich miejsc, w którym wciąż żyją ludzie. Po wielkiej katastrofie ludzkość na nowo ułożyła sobie życie pod ziemią, gdzie wszyscy pracują na wspólne dobre, aby przetrwać kolejny dzień. Ale życie w silosie nie jest sprawiedliwe dla wszystkich, na co niektórzy nie mają zamiaru się godzić. Jedną z takich osób jest Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), inżynierka, która niespodziewanie ma szansę na duży społeczny awans. Kobieta ma jednak tylko jeden cel – dowiedzieć się, co stało się z jej zmarłym ukochanym. Juliette nie wie, że wkrótce trafi na trop, który zmieni całe jej postrzeganie świata. W końcu orientuje się, że rządy w silosie sprawuje ktoś z tylnego fotela, kto nie chce dopuścić mieszkańców do poznania prawdy o świecie.

Silos nie jest więc zwykłym serialem science fiction traktującym o zagrożeniach wynikających z dystopijnego świata i autorytarnych rządów. Pierwsze odcinki powoli odkrywają przed nami meandry tytułowego silosu, w których poznajemy społeczną strukturę, kluczowe postacie, ale co najważniejsze, wszystko to zostało spięte klamrą kryminału. Ciężko nazwać Silos pełnoprawnym przedstawicielem tego gatunku, gdyż sporo tu klasycznego dramatu, ale postawienie nacisku na odkrywanie tajemnic w głównym wątku pozwala utrzymać uwagę widza wystarczająco długo, aby charakterystyczna aura tego świata i kolejne zwroty fabularne zatrzymały przed ekranem do końca pierwszego sezonu.

Serial przepełniony jest zwrotami akcji, które stanowią o wielkiej sile tej produkcji. Nie są one nachalne, nie powodują dużego zamieszania w narracji, czy też nie wprowadzają nielogiczności, które zburzyłyby wiarygodność tej historii. Ale dzięki nim widz ma poczucie, że twórcy nie wyprztykali się ze wszystkiego co najlepsze już na początku i wszelkie asy w rękawie trzymają do samego końca. Historia, choć ma swoje słabsze strony, czy też nieco zwalnia tempa w środkowej partii odcinków, to w każdym epizodzie odgrywa nowe elementy tego świata, na co na bieżąco reagują bohaterowie. Czuć, że wszystko to ma znaczenie dla tej opowieści, ale również dalszych losów świata, powodując sporo emocji, które Silos dostarcza przez cały dziesięcioodcinkowy pierwszy sezon.