Najbardziej kontrowersyjna odsłona Assassin’s Creed zostanie ulepszona? Gra może otrzymać aktualizację z 60 FPS-ami

To jedna z ostatnich współczesnych części serii, która nadal nie doczekała się aktualizacji dla konsol obecnej generacji.

Ubisoft coraz wyraźniej pokazuje, że nie zamierza porzucać swoich starszych produkcji i widzi w nich potencjał na drugie życie na obecnej generacji konsol. Po ostatnich aktualizacjach dla serii Far Cry, które podniosły płynność rozgrywki do 60 klatek na sekundę, wiele wskazuje na to, że podobny los może spotkać Assassin’s Creed Unity.

Assassin’s Creed Unity – Ubisoft planuje aktualizację dla PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Według informacji przekazanych przez Toma Hendersona z Insider Gaming, temat ulepszeń dla starszych części serii jest obecnie brany pod uwagę przez wydawcę. W podcaście redakcji pojawiła się sugestia, że jednym z pierwszych tytułów, który mógłby otrzymać aktualizację, jest Assassin’s Creed Unity. Gra zadebiutowała w 2014 roku i mimo problematycznej premiery do dziś uchodzi za jedną z najbardziej ambitnych odsłon pod względem oprawy wizualnej oraz skali miasta. Wersja działająca w 60 FPS-ów mogłaby znacząco poprawić komfort zabawy i zmienić odbiór tej produkcji przez współczesnych graczy.