Najbardziej kontrowersyjna odsłona Assassin’s Creed zostanie ulepszona? Gra może otrzymać aktualizację z 60 FPS-ami

Radosław Krajewski
2026/01/26 10:20
To jedna z ostatnich współczesnych części serii, która nadal nie doczekała się aktualizacji dla konsol obecnej generacji.

Ubisoft coraz wyraźniej pokazuje, że nie zamierza porzucać swoich starszych produkcji i widzi w nich potencjał na drugie życie na obecnej generacji konsol. Po ostatnich aktualizacjach dla serii Far Cry, które podniosły płynność rozgrywki do 60 klatek na sekundę, wiele wskazuje na to, że podobny los może spotkać Assassin’s Creed Unity.

Assassin’s Creed Unity – Ubisoft planuje aktualizację dla PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Według informacji przekazanych przez Toma Hendersona z Insider Gaming, temat ulepszeń dla starszych części serii jest obecnie brany pod uwagę przez wydawcę. W podcaście redakcji pojawiła się sugestia, że jednym z pierwszych tytułów, który mógłby otrzymać aktualizację, jest Assassin’s Creed Unity. Gra zadebiutowała w 2014 roku i mimo problematycznej premiery do dziś uchodzi za jedną z najbardziej ambitnych odsłon pod względem oprawy wizualnej oraz skali miasta. Wersja działająca w 60 FPS-ów mogłaby znacząco poprawić komfort zabawy i zmienić odbiór tej produkcji przez współczesnych graczy.

Warto przy tym podkreślić, że Ubisoft ma już doświadczenie w takich aktualizacjach. Assassin’s Creed Origins otrzymało patch podnoszący płynność w 2022 roku, a dwa lata później podobne wsparcie trafiło do Assassin’s Creed Syndicate. Obie aktualizacje spotkały się z pozytywnym odbiorem społeczności i sprawiły, że wiele osób wróciło do tych gier, aby sprawdzić je w nowej, znacznie płynniejszej odsłonie.

Jeżeli wydawca zdecyduje się pójść o krok dalej, lista potencjalnych kandydatów do aktualizacji może być naprawdę długa. Wśród najczęściej wymienianych tytułów znajdują się The Ezio Collection, Assassin’s Creed III Remastered oraz Assassin’s Creed Rogue Remastered. Każda z tych gier ma swoją wierną grupę fanów i dla wielu z nich powrót w 60 klatkach na sekundę byłby idealną okazją do ponownego przejścia fabuły lub odświeżenia wspomnień sprzed lat.

Osobnym przypadkiem pozostaje Assassin’s Creed IV: Black Flag. Gra prawdopodobnie nie doczeka się osobnej aktualizacji, gdyż Ubisoft obecnie pracuje nad pełnoprawnym remake’iem gry. Według niedawnych doniesień premiera remake’u miała zostać opóźniona do przyszłego roku.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/01/classic-assassins-creed-games-could-get-60fps-ps5-upgrades-next

Komentarze
4
ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 12:34
Kraju napisał:

Kontrowersyjny był jej premierowy stan, szczególnie wersji PC.

Co do ambicji, to była to pierwsza odsłona serii z tak gęstym tłumem na ulicach. Odtworzenie Paryża tamtej epoki też robiło wrażenie, na czele z dosyć wiernie zaprojektowaną Katedrą Notre-Dame i innymi zabytkami miasta.

ZubenPL napisał:

Co takiego kontrowersyjnego i ambitnego niby jest w UNITY. 

Tłum gęsty to prawda jednak finalnie nie ma to praktycznie żadnego wpływu na rozgrywkę tak samo jak wierność makiety Paryża czy to że do wielu domków można wejść. Gra to medium interaktywne liczy się rozgrywka a ta została cofnięta do AC1 więc gra była gigantyczny regresem dla serii. A problemem z optymalizacją było tylko to że gra wymagała minimum 3GB vramu jako że była tworzona na nowe konsole w czasach gdy na PC ludzie mieli głównie 1-2gb co było zbyt małą ilością by wczytać wszystkie modele i textury. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:52

Ja tam dobrze wspominam Unity, może dlatego, że grałem w tę grę dopiero wtedy, kiedy bugi zostały naprawione.

Kraju
Redaktor
Autor
Dzisiaj 11:26
ZubenPL napisał:

Co takiego kontrowersyjnego i ambitnego niby jest w UNITY. 

Kontrowersyjny był jej premierowy stan, szczególnie wersji PC.

Co do ambicji, to była to pierwsza odsłona serii z tak gęstym tłumem na ulicach. Odtworzenie Paryża tamtej epoki też robiło wrażenie, na czele z dosyć wiernie zaprojektowaną Katedrą Notre-Dame i innymi zabytkami miasta.




