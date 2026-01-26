Najbardziej kontrowersyjna odsłona Assassin’s Creed zostanie ulepszona? Gra może otrzymać aktualizację z 60 FPS-ami

To jedna z ostatnich współczesnych części serii, która nadal nie doczekała się aktualizacji dla konsol obecnej generacji.
Ubisoft coraz wyraźniej pokazuje, że nie zamierza porzucać swoich starszych produkcji i widzi w nich potencjał na drugie życie na obecnej generacji konsol. Po ostatnich aktualizacjach dla serii Far Cry, które podniosły płynność rozgrywki do 60 klatek na sekundę, wiele wskazuje na to, że podobny los może spotkać Assassin’s Creed Unity.
Assassin’s Creed Unity – Ubisoft planuje aktualizację dla PlayStation 5 i Xbox Series X/S
Według informacji przekazanych przez Toma Hendersona z Insider Gaming, temat ulepszeń dla starszych części serii jest obecnie brany pod uwagę przez wydawcę. W podcaście redakcji pojawiła się sugestia, że jednym z pierwszych tytułów, który mógłby otrzymać aktualizację, jest Assassin’s Creed Unity. Gra zadebiutowała w 2014 roku i mimo problematycznej premiery do dziś uchodzi za jedną z najbardziej ambitnych odsłon pod względem oprawy wizualnej oraz skali miasta. Wersja działająca w 60 FPS-ów mogłaby znacząco poprawić komfort zabawy i zmienić odbiór tej produkcji przez współczesnych graczy.
Warto przy tym podkreślić, że Ubisoft ma już doświadczenie w takich aktualizacjach. Assassin’s Creed Origins otrzymało patch podnoszący płynność w 2022 roku, a dwa lata później podobne wsparcie trafiło do Assassin’s Creed Syndicate. Obie aktualizacje spotkały się z pozytywnym odbiorem społeczności i sprawiły, że wiele osób wróciło do tych gier, aby sprawdzić je w nowej, znacznie płynniejszej odsłonie.
Jeżeli wydawca zdecyduje się pójść o krok dalej, lista potencjalnych kandydatów do aktualizacji może być naprawdę długa. Wśród najczęściej wymienianych tytułów znajdują się The Ezio Collection, Assassin’s Creed III Remastered oraz Assassin’s Creed Rogue Remastered. Każda z tych gier ma swoją wierną grupę fanów i dla wielu z nich powrót w 60 klatkach na sekundę byłby idealną okazją do ponownego przejścia fabuły lub odświeżenia wspomnień sprzed lat.