To najambitniejszy projekt w karierze Jasona Momoy? Zobacz zwiastun serialu Wódz wojownik

Co ciekawe, w produkcji występuje w większości polinezyjska obsada, na czele z Momoą, a także Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, debiutujący Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka i Benjamin Hoetjes.

Za produkcję odpowiada Apple TV+, FIFTH SEASON i Chernin Entertainment. Showrunnerem jest Doug Jung, a reżyserię dwóch pierwszych odcinków powierzono Justinowi Chonowi. Imponująco zapowiada się także ścieżka dźwiękowa – skomponował ją Hans Zimmer we współpracy z Jamesem Everinghamem i zespołem Bleeding Fingers Music. Wódz wojownik zadebiutuje 1 sierpnia 2025 r. na Apple TV+, a pierwszego dnia widzowie zobaczą dwa odcinki. Kolejne będą udostępniane co tydzień, aż do finału 19 września. To bez wątpienia jeden z najambitniejszych projektów Momoy.