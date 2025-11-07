Apple ma nowy hit science fiction. Aż 100% pozytywnych recenzji

Dzisiaj na Apple TV zadebiutowały pierwsze dwa odcinki serialu Pluribus, stworzonego przez Vince’a Gilligana, znanego przede wszystkim z Breaking Bad i Z Archiwum X. Sądząc po pierwszych recenzjach, mamy do czynienia z prawdziwym hitem. Serial doczekał się już opinii krytyków, które są bardzo pozytywne.

Pluribus – pierwsze recenzje zwiastują na nowy hit science fiction od Apple TV

W serwisie Rotten Tomatoes Pluribus może pochwalić się aż 100% pozytywnych recenzji z 27 opinii. Równie wysoką ocenę serial otrzymał na Metacritic, która wynosi 85/100 z 20 recenzji. Wielu krytyków wskazuje, że to nietypowe połączenie dramatu z motywem science fiction, które skupia się przede wszystkim na ludziach podczas nietuzinkowej apokalipsy. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych recenzji.