Apple ma nowy hit science fiction. Aż 100% pozytywnych recenzji

Radosław Krajewski
2025/11/07 11:20
1
0

Pozycja obowiązkowa dla każdego fana gatunku.

Dzisiaj na Apple TV zadebiutowały pierwsze dwa odcinki serialu Pluribus, stworzonego przez Vince’a Gilligana, znanego przede wszystkim z Breaking Bad i Z Archiwum X. Sądząc po pierwszych recenzjach, mamy do czynienia z prawdziwym hitem. Serial doczekał się już opinii krytyków, które są bardzo pozytywne.

Pluribus

Pluribus – pierwsze recenzje zwiastują na nowy hit science fiction od Apple TV

W serwisie Rotten Tomatoes Pluribus może pochwalić się aż 100% pozytywnych recenzji z 27 opinii. Równie wysoką ocenę serial otrzymał na Metacritic, która wynosi 85/100 z 20 recenzji. Wielu krytyków wskazuje, że to nietypowe połączenie dramatu z motywem science fiction, które skupia się przede wszystkim na ludziach podczas nietuzinkowej apokalipsy. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych recenzji.

Pluribus to serial, który naprawdę wyróżnia się na tle wszystkiego, co widziałeś wcześniej i który najlepiej oglądać, wiedząc o nim jak najmniej. Wraz z Gilliganem scenarzyści Gordon Smith, Alison Tatlock, Ariel Levine, Vera Blasi, Jenn Carroll i Jonny Gomez stworzyli tu coś naprawdę wyjątkowego - Collider.

To kolejny wielki serial, którego po prostu nie możesz przegapić - Looper.

To śmiała próba ze strony Vince’a Gilligana - po raz kolejny dostarczył on uzależniającą historię, która, niczym najlepsze produkcje z pogranicza science fiction, zadaje pytania i kwestionuje idee, równocześnie budując rozległy świat i wciągających bohaterów, którzy w nim istnieją - The Times.

To serial, który wymaga twojej uwagi, ale nagrodzi cię za nią z nawiązką - TheWrap.

Z całym przekonaniem polecam zwrócić uwagę na to, jakie emocje w tobie wywołuje. Dziwność jest tu sednem i warto się nią delektować - IndieWire.

Pluribus ma świetne dialogi i czarny humor, ale nie jest to lekka, eskapistyczna rozrywka. To produkcja niemal tak ponura jak samo życie - The Guardian.

Historia Pluribusa mnie wciągnęła, ale to rola Rhei Seehorn sprawiła, że chciałbym wracać po więcej - Slashfilm.

Pluribus z pewnością nie jest złym serialem. Seehorn wypada znakomicie, pomysł jest intrygujący, a Apple TV+ jak zwykle dostarcza dopieszczoną realizację. Jednak całość nie porywa, momentami przypomina satyrę, która nie do końca wie, z czego lub z kogo się naśmiewa - The Independent.

GramTV przedstawia:

Akcja serialu toczy się w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Carol Sturka, popularna autorka bestsellerów grana przez Rhea Seehorn, wyrusza w trasę promującą swoją książkę. Wkrótce jednak miasto zostaje opanowane przez tajemniczego wirusa. Zamiast wywoływać panikę i chaos, choroba sprawia, że wszyscy mieszkańcy stają się pogodnie nastawieni, empatyczni i niepodatni na zranienie. Jedyną osobą, która nie ulega tej osobliwej fali szczęścia, pozostaje Carol.

W obsadzie oprócz Rhea Seehorn pojawią się Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor i Samba Schutte. Gilligan odpowiada nie tylko za stworzenie serialu, ale również za scenariusz i reżyserię. Wśród współscenarzystów znaleźli się Gordon Smith, Alison Tatlock, Vera Blasi, Jenn Carroll, Jonny Gomez i Ariel Levine. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Gilligan, Jeff Frost, Diane Mercer, Allyce Ozarski, Smith i Tatlock.

Źródło:https://www.rottentomatoes.com/tv/pluribus

Tagi:

Popkultura
oceny
recenzje
serial
Apple
science fiction
streaming
Apple TV
sci-fi
Vince Gilligan
Pluribus
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:47

Trailer niewiele mówił. Z tego co czytałem - na ziemi rozszedł się wirus który sprawia że wszyscy są szczęśliwi. No i świat trzeba uratować przed tym wirusem. I może to zrobić jedna z 11 osób które są odporne na wirusa. Tzn nie są szczęśliwi :-)




